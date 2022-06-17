Крокодиловы слёзы и провальное интервью: что там опять у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Отношения Джонни Деппа и Эмбер Хёрд давно закончились, и суд уже завершился, все точки над всеми i вроде бы расставлены, однако СМИ не спешат слезать с этой скандально-фекальной темы и продолжают добывать новые сенсации из процесса Хёрд V. Депп.
Один из присяжных, своим решением определивших дальнейшую карьеру Деппа и Хёрд, анонимно высказался о том, какие эмоции у него и его коллег вызвали показания звезды "Аквамена".
Её плач, гримасы, то как она постоянно смотрела на присяжных - нам всем было от это неловко.
Она отвечала на вопрос, потом начинала плакать, а две секунды спустя она опять сидела с невозмутимым лицом. Кто-то из нас сказал, что она плачет "крокодиловыми слезами".
Показания Деппа присяжным показались куда более правдоподобными, и вёл он себя, по их мнению, гораздо адекватнее своей соперницы. Однако анонимный член жюри уточнил, что он не считает, что Депп белый и пушистый.
Честно говоря, по-моему, они оба виноваты. Но если говорить об обвинениях, которые выдвинула Хёрд, то доказательств им мы не увидели.
Что касается миллионов, которые присудили Деппу, то присяжный пояснил, что каждый анонимно написал сумму компенсации, которую считает справедливой, а потом судья уже решила, сколько конкретно присудить.
Эмбер Хёрд продолжает настаивать на том, что её версия событий единственно правильная. Она дала большое интервью телеканалу NBC, и, кажется, этим ещё глубже зарыла свою карьеру.
Она объяснила вердикт жюри травлей и мемами в соцсетях, дескать, суд вершился в интернете. "Вы думаете присяжные видели это?" - спросила журналистка Саванна Гатри. "А как они могли не видеть?" - ответила Эмбер Хёрд. Тот самый анонимный присяжный заявил, что соцсети никак не повлияли на вердикт, присяжные обсуждали только факты:
Я и ещё двое присяжных вообще не пользуемся соцсетями. Остальные решили, что не будут ни с кем обсуждать то, что они видели в интернете.
Однако Хёрд не винит присяжных в том, что они вынесли неправильный, по её мнению, вердикт.
Я не виню их. Я их даже понимаю. Ведь люди любят его [Деппа] и думают, что хорошо его знают. Он фантастический актёр.
Актриса также прокомментировала слова адвоката Деппа Камиллы Васкез о том, что Хёрд играла в суде главную в своей жизни роль: "Это сказал адвокат человека, убедившего весь мир в том, что у него вместо пальцев ножницы". В интернете сразу же засомневались, способна ли Хёрд отличить художественный фильм от реальной жизни. Хотя, возможно, благодаря откровению актрисы кто-то к своему удивлению узнал, что у Джонни Деппа обычные руки, а не руки-ножницы.
Если Эмбер Хёрд считает, что Депп выиграл благодаря актёрскому таланту, то The New York Times видит причину победы звезды "Эдварда руки-ножницы" в его умопомрачительной красоте. Авторы статьи "изучили безумие, которое порождает мужская красота". В статье отмечается, что Хёрд тоже, конечно, красива, но не так как Депп, и её красота играет против неё. А вот Депп просто дико красив, что весь интернет и присяжные просто с ума сошли. Даже Savage, что переводится с французского как "дикий", использовал Деппа в рекламе, и в некоторых роликах актёр снялся вместе с волками. Вот краткий пересказ этой странной статьи.
Ещё Хёрд заявила, что Депп врал, когда говорил на суде, что никогда не бил свою супругу. И теперь, по своему же собственному признанию, мисс Хёрд боится, что Джонни Депп снова подаст на неё в суд за клевету.
Интервьюер также спросила про самую очевидную ложь Амбер Хёрд. Она публично заявляла, что отдаст выплаченные ей Деппом после развода деньги на благотворительность, но не сделала этого. Может, не надо было врать тогда, чтобы люди потом не обвиняли тебя во лжи? - примерно такой вопрос задала актрисе Саванна Гатри. "Я не должна делать пожертвование, чтобы заставить людей поверить мне", — ответила Эмбер Хёрд. Хорошо, но зачем было публично обещать? Ничего вразумительного на это Хёрд не ответила.
По поводу "исторического интервью" интернет-эксперты единодушны во мнении, что не стоило Эмбер Хёрд высказываться, и вообще её PR-команду надо уволить в полном составе. В комментариях снова пишут, что она ужасная актриса, неубедительно врёт, и что Америка рада, что она проиграла суд. Но ряд СМИ уже объявил это провальное для Хёрд интервью провокацией, потому что интервьюер Саванна Гатри, оказывается, некоторым образом связана с Джонни Деппом. Её муж был советником юридической фирмы, которая защищала Деппа на суде.
Источник:
Главное откровение Эмбер Хёрд, пожалуй, в том, что она жалеет, что рассталась с Деппом. Она призналась, что много чего плохо делала (но Депп первый начал), что надо было это всё исправить, ведь даже после всего, чтобы было, после депповой клеветы (по её версии), она всё ещё его любит.
Я люблю его. Я любила его всем своим сердцем и изо всех сил старалась наладить разорванные отношения, но не смогла.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Странные эксперты и поддержка коллег: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
- Из "Аквамена-2" хотят удалить сцены с Эмбер Хёрд
- Посмотрите, как фанаты Джонни Деппа осыпают его подарками, когда он покидает зал суда
- "Лучшее ещё впереди": чем там закончилось у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
- "Она хочет, чтобы её унизили... Она это получит": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд