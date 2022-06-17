Крокодиловы слёзы и провальное интервью: что там опять у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Эмбер Хёрд продолжает настаивать на том, что её версия событий единственно правильная. Она дала большое интервью телеканалу NBC, и, кажется, этим ещё глубже зарыла свою карьеру.

Она объяснила вердикт жюри травлей и мемами в соцсетях, дескать, суд вершился в интернете. "Вы думаете присяжные видели это?" - спросила журналистка Саванна Гатри. "А как они могли не видеть?" - ответила Эмбер Хёрд. Тот самый анонимный присяжный заявил, что соцсети никак не повлияли на вердикт, присяжные обсуждали только факты:

Я и ещё двое присяжных вообще не пользуемся соцсетями. Остальные решили, что не будут ни с кем обсуждать то, что они видели в интернете.



Однако Хёрд не винит присяжных в том, что они вынесли неправильный, по её мнению, вердикт.