Сенатор Сергей Цеков сказал, что надо запретить упоминание артистов, покинувших Россию

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По мнению сенатора от Республики Крым использование этих имён в СМИ (пусть даже и негативное) будет способствовать росту их популярности.
Цеков категорично высказался в недавнем интервью: "Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение. Это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть".
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АНТИФИШКИ
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Ну хватит уже повторять ошибки прошлого и "выплескивать из корыта вместе с водой и ребенка"!
Уехали и ... с ними - но есть песни, тексты, эстрадные номера за которые уже заплачены деньги россиян! Работали поэты, композиторы, костюмеры, осветители, телевизионщики и прочие!
Да одна Пугачева уже 3 генсеков, одного президента СССР, 10 премьеров пережила! И что вот так взяли и забыли потому, что Цеков так решил!? Это модно сейчас и делать ничего не нужно! Просто первым ляпнуть!
Что в Крыму уже и заняться нечем, кроме как артистов шельмовать?
Стройте, блин, гостиницы и рестораны, давите жадных частников, чтобы россияне могли нормально на теплом море отдыхать, а не в "курятниках" частных ночевать!
было уже, такое чёрное пятно в истории нашей страны..
Город Эфес был знаменит своим храмом богини Артемиды. Храм этот сжёг Герострат, чтобы прославить свое имя. Но греки, узнав, с какой целью было сделано ужасное преступление, решили в наказание предать забвению имя преступника. Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение: «Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды». Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого из них ночью разбудить и спросить: «Кого ты должен забыть?» И он, не задумываясь, ответил бы: «Безумного Герострата». Так справедливо был наказан преступный честолюбец.
Тэффи Н.А., Древняя история, в Сб.: Всеобщая история, обработанная «Сатириконом», Л., «Советский писатель», 1990 г., с. 39.
Но ведь только уехавшие - этого недостаточно! Вот ездят по стране Шевчук и Арбенина, или там B2 - они же не патриоты, они - настоящие предатели! Запретить точно также как и уехавших!
Да, а еще необходимо срочно запретить прослушивание всяких там Pink Floyd или Пола Маккартни, а также фильмов с тем же Арнольдом Шварценеггером. Там гораздо более длинный список будет, но Дума вполне может создать комиссию или комитет которые этот список и определят!
Вот подумалось: а как нормальный гражданин сможет проверить - а не попал ли какой-либо артист в число запрещенных? Ведь упоминания о запрещенных будут запрещены. Так что единственно верное решение - иметь официальный список разрешенных артистов и фильмов! И вот тогда каждый законопослушный гражданин перед прослушиванием любой группы сможет сначала проверить на этом патриотическом сайте - а входит ли она в разряд правильных? Или же прослушивания/просмотр являются преступлением, за которыми обязательно последует наказание!
Только тогда в стране наконец восторжествуют настоящие духовные скрепы, не отравленные врагами народа! Только тогда наступит "Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Если нет мне тебя очень жаль
Предлагаю расстреливать за просмотрт Терминатора