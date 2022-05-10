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Сенатор Сергей Цеков сказал, что надо запретить упоминание артистов, покинувших Россию

Сенатор Сергей Цеков сказал, что надо запретить упоминание артистов, покинувших Россию

Автор:
10 мая 2022 11:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   Россия   актеры   артисты   звезды   эмиграция   
6560
2
По мнению сенатора от Республики Крым использование этих имён в СМИ (пусть даже и негативное) будет способствовать росту их популярности.

Источник:

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Метки: Жизнь   Россия   актеры   артисты   звезды   эмиграция   
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92  комментария
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3k
Vlamir 22 часа назад
Извиняюсь, но уже накипело! Смешно читать! Кто такой этот Цеков? Кто о нем вспомнит через 5 лет?
Ну хватит уже повторять ошибки прошлого и "выплескивать из корыта вместе с водой и ребенка"!
Уехали и ... с ними - но есть песни, тексты, эстрадные номера за которые уже заплачены деньги россиян! Работали поэты, композиторы, костюмеры, осветители, телевизионщики и прочие!
Да одна Пугачева уже 3 генсеков, одного президента СССР, 10 премьеров пережила! И что вот так взяли и забыли потому, что Цеков так решил!? Это модно сейчас и делать ничего не нужно! Просто первым ляпнуть!
Что в Крыму уже и заняться нечем, кроме как артистов шельмовать?
Стройте, блин, гостиницы и рестораны, давите жадных частников, чтобы россияне могли нормально на теплом море отдыхать, а не в "курятниках" частных ночевать!
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1k
Вадим Курбатов 2 часа назад
Про цекова никто не вспомнит и завтра даже если про него упоминать! Очередной говноед, решивший хайпануть на теме уехавших артистов. Ни тем путем престиж страны поднимаете. Делом лучше займись, прихлебатель!
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38k
Игорь 3 часа назад
Мне кажется, что этим уехавшим уделяется слишком много внимания. У нас есть статьи, по которым можно привлечь за оскорбление (не мифических чувств непонятных верующих), а за поливание грязью страны вцелом? Если нет, то почему? Вопрос, в первую очередь, к депутатам и сенаторам. И не надо персоналий. Должен быть закон один для всех. Т.е. все эти деяния должны рассматриваться не как политические, а как уголовные, а то много им чести.
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15
Алексей 6 часов назад
Свобода слова, ура
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13k
MrForstd 7 часов назад
перебор
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3k
Сергей Лаврушкин 11 часов назад
скоро примут закон о навешивании ярлыка "враг народа", со всеми вытекающими последствиями.

было уже, такое чёрное пятно в истории нашей страны..
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404
333 11 часов назад
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3k
Sulesin 11 часов назад
Одного закона маловато будет, имхо. Надобно внести изменения в конституцию!
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1k
Тордион 11 часов назад
Эпичных долбодятлов мы выбираем. Вот проблем у нас больше нет чем обсуждать желтую прессу и кто куда едет. Но в думе Крыма более насущных вопросов нету!
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6k
Slowly 12 часов назад
Комик-г0мик и старуха. Ок, всё. Забыл.
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10k
Oleg 12 часов назад
Продвижение законопроекта до рассмотрения на думском комитете - премия , где-то писали , что 2 млн р. Понятно почему продвигают всякое г , ведь фактически ничего не делая можно получить столько, сколько работая за среднюю зп по стране не насобирать. А если повезёт, и твой закон примут, то премия ещё выше и толще. Что там сейчас с законами яровой ? Когда операторы должны были хранить несколько лет трафик, смс, разговоры? Где хранить? На чем хранить? Миллиарды ушли на попытку реализации, но теперь всё это не реализуемо - никто ничего поставлять нее будет. Тьфу.
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6k
Gamletof 13 часов назад
Так твои СМИ про это показывают. Очень странный человек, против сми попер.
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1k
Дмитрий 13 часов назад
депутатов, олигархов, попавших под санкции, всю "золотую молодежь" можно удалить. их и так мало кто знает по имени
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−118
Георгий 13 часов назад
Да большинство людей сами бы хотели свалить, только некуда и не начто
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1k
LisA 14 часов назад
Безумец Герострат
Город Эфес был знаменит своим храмом богини Артемиды. Храм этот сжёг Герострат, чтобы прославить свое имя. Но греки, узнав, с какой целью было сделано ужасное преступление, решили в наказание предать забвению имя преступника. Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение: «Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды». Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого из них ночью разбудить и спросить: «Кого ты должен забыть?» И он, не задумываясь, ответил бы: «Безумного Герострата». Так справедливо был наказан преступный честолюбец.
Тэффи Н.А., Древняя история, в Сб.: Всеобщая история, обработанная «Сатириконом», Л., «Советский писатель», 1990 г., с. 39.
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2k
RALEXXX 15 часов назад
Да чего уж там мелочиться… упоминание. Надо их имена из титров фильмов вымарать или вообще к показу запретить как когда-то делали с фильмами где участвовали Савелий Крамаров, Борис Сичкин и т.д.
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10k
Сергей 16 часов назад
А почему только артистов, а как насчёт других двоегражданствов?
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7k
babsbaberley 16 часов назад
Разве не так на самом деле?
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21k
Альберт 17 часов назад
Был уже неудачный опыт с Геростратом.
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39k
Сергей 17 часов назад
Уехали и ху....с ними. Не надо наступать на грабли. Уже это проходили, и даже Сталина не упоминали 30лет, но от этого он не перестал быть СТАЛИНЫМ!
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3k
Дмитрий 17 часов назад
Необходимо не только запретить их упоминание, но одновременно ввести уголовную ответственность за прослушивание их песен или номеров! А то вчера "Ногу свело" очередной злобный пасквиль на Россию выпустило, Покровский над парадами издевался! Только за просмотр этого клипа государство просто обязано как минимум "залепить двушечку"!
Но ведь только уехавшие - этого недостаточно! Вот ездят по стране Шевчук и Арбенина, или там B2 - они же не патриоты, они - настоящие предатели! Запретить точно также как и уехавших!
Да, а еще необходимо срочно запретить прослушивание всяких там Pink Floyd или Пола Маккартни, а также фильмов с тем же Арнольдом Шварценеггером. Там гораздо более длинный список будет, но Дума вполне может создать комиссию или комитет которые этот список и определят!

Вот подумалось: а как нормальный гражданин сможет проверить - а не попал ли какой-либо артист в число запрещенных? Ведь упоминания о запрещенных будут запрещены. Так что единственно верное решение - иметь официальный список разрешенных артистов и фильмов! И вот тогда каждый законопослушный гражданин перед прослушиванием любой группы сможет сначала проверить на этом патриотическом сайте - а входит ли она в разряд правильных? Или же прослушивания/просмотр являются преступлением, за которыми обязательно последует наказание!

Только тогда в стране наконец восторжествуют настоящие духовные скрепы, не отравленные врагами народа! Только тогда наступит "Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
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8
Александр Дмитрий 17 часов назад
Надеюсь ты стебешься
Если нет мне тебя очень жаль
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