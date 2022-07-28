Лучшая инвестиция в себя? В США начали продавать акции людей

Инвестиции, стартап, акции, фьючерсы и другие экономические термины, которые слышали практически все люди, но мало кто знает, что это и как эти знания помогают зарабатывать или терять целые состояния.
Многие думают, что для того, чтобы быть успешным инвестиционным брокером нужно иметь стартовый капитал или гениальную идею, которая сможет привлечь сторонний капитал.
В США решили, что каждый человек своего рода стартап, который может продавать себя на фондовом рынке.
К такой идеи пришла семья Либерманов, которая считает, что у каждого человека есть идеи и планы, что очень схоже с описанием кампании — стартапа.
Либерманы уже продали 3% своих фьючерсов, которые оценили в 400 миллионов долларов. Предприимчивые братья осознают, что, как и в любом бизнесе существуют риски. В случае с вложением в человека, рисков куда больше, чем кажется. Помимо внешних угроз, от которых сложно обезопасить себя, есть и факторы, напрямую зависящие от человека. Сколько было таких случаев, когда перспективный молодой талант не реализовывал свой потенциал из-за того, что потерял мотивацию или не смог справиться с грузом ответственности.
А вы бы рискнули вложиться в кого-нибудь или продать фьючерсы на себя на фондовом рынке?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сейчас они там берут образовательные кредиты, и вкладывают их "в себя", а потом отдают их вплоть до пенсии. Тут можно сделать проще - взять деньги, получить образование, потом "прогореть". И всё, знания и диплом всегда останутся при тебе.
С бумагами, подписями и печатями. Стопроцентное рабство.
ты что, взюзю?
Не все решается деньгами.
Иногда просто поднять задницу достаточно.
И фьючерсы головного мозга не нужны.
я прям мечтаю чтоб наши олигархи, скупили весь "скот" за океаном и переселились на свои фазенды, а нас сирых и убогих бросили бы тут на произвол судьбы.