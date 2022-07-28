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Лучшая инвестиция в себя? В США начали продавать акции людей

Лучшая инвестиция в себя? В США начали продавать акции людей

Автор:
28 июля 2022 21:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Фьючерсы   акции   идеи   инвестиции   интересно   новости   стартап   фондовый рынок   
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Инвестиции, стартап, акции, фьючерсы и другие экономические термины, которые слышали практически все люди, но мало кто знает, что это и как эти знания помогают зарабатывать или терять целые состояния.

Многие думают, что для того, чтобы быть успешным инвестиционным брокером нужно иметь стартовый капитал или гениальную идею, которая сможет привлечь сторонний капитал.

В США решили, что каждый человек своего рода стартап, который может продавать себя на фондовом рынке.

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К такой идеи пришла семья Либерманов, которая считает, что у каждого человека есть идеи и планы, что очень схоже с описанием кампании — стартапа.

Либерманы уже продали 3% своих фьючерсов, которые оценили в 400 миллионов долларов. Предприимчивые братья осознают, что, как и в любом бизнесе существуют риски. В случае с вложением в человека, рисков куда больше, чем кажется. Помимо внешних угроз, от которых сложно обезопасить себя, есть и факторы, напрямую зависящие от человека. Сколько было таких случаев, когда перспективный молодой талант не реализовывал свой потенциал из-за того, что потерял мотивацию или не смог справиться с грузом ответственности.

А вы бы рискнули вложиться в кого-нибудь или продать фьючерсы на себя на фондовом рынке?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Фьючерсы   акции   идеи   инвестиции   интересно   новости   стартап   фондовый рынок   
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23  комментария
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24
Денис Федотов 2 дня назад
А потом приедут коллекторы за почкой.
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3k
methos2 13 часов назад
Нормально парнишки придумали... Как я понял, суть в том, чтобы не отдавать деньги.
Сейчас они там берут образовательные кредиты, и вкладывают их "в себя", а потом отдают их вплоть до пенсии. Тут можно сделать проще - взять деньги, получить образование, потом "прогореть". И всё, знания и диплом всегда останутся при тебе.
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2k
Медвежопок 2 дня назад
ещё один способ доказать себе, что ты ниху@ не стоишь
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137
Александр Шевченко 2 дня назад
Вариант экономического рабства или попытка закрепления специалистов за нужной корпорацией? И всё под соусом заботы о людях, как говорят, благими намерениями выложена дорога в ад.
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203
Дмитрий 2 дня назад
Ну торговать людьми это так по Американски)))
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3k
Сергей 2 дня назад
Таким образом, скоро один человек будет принадлежать другому.
С бумагами, подписями и печатями. Стопроцентное рабство.
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118
MAX 2 дня назад
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4k
SR 2 дня назад
Вот просто интересно, господин Александр Невский (вот ник-то себе выбрал), вообще представляет то, о чем пишет? Еще рисуночек приложил с ценой органов... Если не хватает ума понять чужую идею - сиди, молчи, впитывай знания. Не нужно свои воспаленные фантазии выкладывать на всеобщее обозрение. Я понимаю, что сейчас в тренде лить говно на запад. Но, бред-то не нужно нести.
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12k
vostok 2 дня назад
Верной дорогой идёте, товарищи!
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150
zenon 2 дня назад
Так уже давно люди продают части себя. Глаза, почки, печень. А мозги начали продавать ещё до того, как началась продажа проституции. Слухи, наговоры и прочее что бы уничтожить человека, что бы ограбить его. Но сильнейший оборот начался теперь после того, как глисты продали страну СССР внутри которой жили. Теперь мода во всемирное рабство тех, кто не берёт в руки булыжник, а его пора давно взять. Пора переселятся в пещеры и на дно океана, увеличивая число водяной жизни. Как раз для этого подходит затопление яхт, как авианосцев, вместе со всем экипажом, кроме тех, которые уголь в котлы кидают. Надо придумать, как для такой работы включать землетрясения, вулканы и смена полюсов в головах, которые довели людей правящих с мыслями скотов, волков и акул.
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14k
info-kozirev 2 дня назад
О,США вернулись к работорговле,несколько в измененном виде,но,теперь,человек,чья то собственность,становится реальностью.
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2k
Lovels Travel 2 дня назад
Так и до души дойдут
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150
zenon Lovels Travel 2 дня назад
Души в России продали тогда, когда дьявол обещал вам жизнь намного лучшей чем была и вы пошли в ад, вместо того, что бы дьявола и его подручных окропить святой мочой, керосином и отправить его с подручными туда где он должен быть - в Ад. Притом в состоянии огня и адских мук.
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1k
K_II_T 2 дня назад
Ограниченные люди.
Не все решается деньгами.
Иногда просто поднять задницу достаточно.
И фьючерсы головного мозга не нужны.
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6k
Shtoppi 2 дня назад
Распродают уже что можно, а говорили что это в России все плохо. Скоро граждане "самой исключительной нации" перестанут принадлежать самим себе в прямом смысле. Добро пожаловать на новый уровень рабства.
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Александр Невский
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