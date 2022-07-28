Лучшая инвестиция в себя? В США начали продавать акции людей

Многие думают, что для того, чтобы быть успешным инвестиционным брокером нужно иметь стартовый капитал или гениальную идею, которая сможет привлечь сторонний капитал.

В США решили, что каждый человек своего рода стартап, который может продавать себя на фондовом рынке.