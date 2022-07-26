Подушка в аренду, теперь вы видели все

Чего только не придумают люди, чтобы заработать. Но если не будет спроса, каким бы не было заманчивым предложением, продать товар или услугу будет невозможно продать.
Но предприимчивые москвичи решили открыть бизнес на аренде "элитных" подушек. К слову, у этого ноу-хау есть название - пиллоушеринг.
Стоимость такой услуги варьируется от 490 до 1990 рублей в сутки. А авторы аренды говорят, что многие желающие готовы платить, чтобы хорошо выспаться.
На вопрос о том, кто является клиентами компании, представители ответили, что среди обратившихся были организаторы концертов, правда, для каких звезд именно были арендованы подушки, пиллоушерингеры не сказали.
Всех, кто желает арендовать подушку для сна, могут быть спокойны, так как в компании после каждой аренды стирают подушки в специальном режиме.
А вы бы сняли подушку на ночь?
Источник:
АНТИФИШКИ
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