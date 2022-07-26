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Подушка в аренду, теперь вы видели все

Подушка в аренду, теперь вы видели все

Автор:
26 июля 2022 23:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   аренда   бизнес   интересно   новости   пиллоушеринг   подушки   
1269
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Чего только не придумают люди, чтобы заработать. Но если не будет спроса, каким бы не было заманчивым предложением, продать товар или услугу будет невозможно продать.

Но предприимчивые москвичи решили открыть бизнес на аренде "элитных" подушек. К слову, у этого ноу-хау есть название - пиллоушеринг.

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Стоимость такой услуги варьируется от 490 до 1990 рублей в сутки. А авторы аренды говорят, что многие желающие готовы платить, чтобы хорошо выспаться.

На вопрос о том, кто является клиентами компании, представители ответили, что среди обратившихся были организаторы концертов, правда, для каких звезд именно были арендованы подушки, пиллоушерингеры не сказали.

Всех, кто желает арендовать подушку для сна, могут быть спокойны, так как в компании после каждой аренды стирают подушки в специальном режиме.

А вы бы сняли подушку на ночь?

Источник:

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Метки: Москва   аренда   бизнес   интересно   новости   пиллоушеринг   подушки   
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4  комментария
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2k
Трям Полчаса назад
Кто-нить замечал, что любой говнопост этого придурка, появляется в лента сразу с 12-ю лайками?
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Диагноз Минуту назад
Могу свои старые труселя в аренду сдавать, надо бизнес намутить...
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2k
Carex 22 минуты назад
Мне кажется, это просто контора по отмыванию черного нала.
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1k
sos1960sos 47 минут назад
Наволочкашеринг, простыняшеринг, есть куда расти и развивать свою компанию...
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Александр Невский
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