Beyond ML — как и для чего Яндекс создает «пост-российские» стартапы?

«Яндекс» давно и уверенно перерос российский рынок, и многие его топы не скрывали, что мыслят более глобально. Итоговое разделение бизнеса на "домашний" и "международный", когда в России остаются такси, доставка еды и работа с данными, а весь футуристический AI уезжает за рубеж, уже становится реальностью.
Кстати, компаний и фондов с российскими корнями, инвестирующие за рубежом в развитие таких проектов — достаточно много. И надо понимать, что Яндекс в этой истории далеко не лидер.
Появление «пост-российских» стартапов и компаний, кстати — характерная примета нашего времени. И причина прозаична: если в условном Дубае всё устроено немного проще, то в Европе или США связь с компанией из России может стать приговором, а наличие проживающих в России разработчиков — гарантированной причиной потери инвесторов. Мы понимаем, что последний год из России уехало много талантливых специалистов и фаундеров. Далеко не все из них хотят терять связь с родиной и зачастую предпочитают оседать в сопредельных республиках — не все могут позволить себе переехать в Эмираты, где просто дорого жить. А если посмотреть профили сотрудников на Linkedin и описание самой компании, то в голову приходят две мысли, о которых мы написали выше: они ориентированы на западные рынки, и они не хотят ассоциироваться с Россией. И то, и другое можно понять.
Причем большинство подобных компаний и фондов будут ожидаемо специализироваться на проектах в сфере развития искуственного интеллекта, машинного обучения, web 3.0, блокчейна и прочем. В случае с Яндексом, тут можно говорить об интеграции уже существующих команд и продуктов под контролем менеджеров компании — Beyond ML формально находится в собственности конкретных людей. С другими фондами ситуация часто похожая — они ищут талантливые российские команды и продвигают их на мировом рынке.
В общем, никакой проблемы в появлении «пост-российских» компаний нет. Вернутся они в Россию или уедут из Армении в США и Европу — зависит только от нашей страны. Если делать бизнес можно будет и в России — многие вернутся. А если нет — то можно только пожелать им удачи.
Источник:
- В NASA опровергли следы существования жизни на Венере
- За помощь в обходе санкций будут сажать в тюрьму — как меняется европейский санкционный ландшафт
- На Илоне Маске наживаются на Украине — дело Starlink'ах
- Двойное "бинго" пенсионера, который устроился работать к телефонным мошенникам, обманувшим его — арестовали
- Санкции упёрлись в потолок?