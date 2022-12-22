Beyond ML — как и для чего Яндекс создает «пост-российские» стартапы?

Появление «пост-российских» стартапов и компаний, кстати — характерная примета нашего времени. И причина прозаична: если в условном Дубае всё устроено немного проще, то в Европе или США связь с компанией из России может стать приговором, а наличие проживающих в России разработчиков — гарантированной причиной потери инвесторов. Мы понимаем, что последний год из России уехало много талантливых специалистов и фаундеров. Далеко не все из них хотят терять связь с родиной и зачастую предпочитают оседать в сопредельных республиках — не все могут позволить себе переехать в Эмираты, где просто дорого жить. А если посмотреть профили сотрудников на Linkedin и описание самой компании, то в голову приходят две мысли, о которых мы написали выше: они ориентированы на западные рынки, и они не хотят ассоциироваться с Россией. И то, и другое можно понять.