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Beyond ML — как и для чего Яндекс создает «пост-российские» стартапы?

Beyond ML — как и для чего Яндекс создает «пост-российские» стартапы?

Автор:
22 декабря 2022 23:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Beyond ML   инвестиции   интересно   новости   санкции   стартап   яндекс   
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«Яндекс» давно и уверенно перерос российский рынок, и многие его топы не скрывали, что мыслят более глобально. Итоговое разделение бизнеса на "домашний" и "международный", когда в России остаются такси, доставка еды и работа с данными, а весь футуристический AI уезжает за рубеж, уже становится реальностью.

Кстати, компаний и фондов с российскими корнями, инвестирующие за рубежом в развитие таких проектов — достаточно много. И надо понимать, что Яндекс в этой истории далеко не лидер.

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Появление «пост-российских» стартапов и компаний, кстати — характерная примета нашего времени. И причина прозаична: если в условном Дубае всё устроено немного проще, то в Европе или США связь с компанией из России может стать приговором, а наличие проживающих в России разработчиков — гарантированной причиной потери инвесторов. Мы понимаем, что последний год из России уехало много талантливых специалистов и фаундеров. Далеко не все из них хотят терять связь с родиной и зачастую предпочитают оседать в сопредельных республиках — не все могут позволить себе переехать в Эмираты, где просто дорого жить. А если посмотреть профили сотрудников на Linkedin и описание самой компании, то в голову приходят две мысли, о которых мы написали выше: они ориентированы на западные рынки, и они не хотят ассоциироваться с Россией. И то, и другое можно понять.

Причем большинство подобных компаний и фондов будут ожидаемо специализироваться на проектах в сфере развития искуственного интеллекта, машинного обучения, web 3.0, блокчейна и прочем. В случае с Яндексом, тут можно говорить об интеграции уже существующих команд и продуктов под контролем менеджеров компании — Beyond ML формально находится в собственности конкретных людей. С другими фондами ситуация часто похожая — они ищут талантливые российские команды и продвигают их на мировом рынке.

В общем, никакой проблемы в появлении «пост-российских» компаний нет. Вернутся они в Россию или уедут из Армении в США и Европу — зависит только от нашей страны. Если делать бизнес можно будет и в России — многие вернутся. А если нет — то можно только пожелать им удачи.

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Метки: Beyond ML   инвестиции   интересно   новости   санкции   стартап   яндекс   
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4  комментария
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Горожанин Час назад
Словоблудие. Ни о чем. Грефа школа.
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4k
Frank Borman 3 минуты назад
Если отношения Запада - России ухудшатся, то все эти стартапы будут национализированы на Западе. Проще говоря, Запад ограбит Россию и в этом секторе экономике. Так что желание 5й колонны переехать на Запад обьяснимо: баблон они заработали в России, теперь пришла пора переезжать в цивилизованный мир, чтобы насладиться этим баблом. Богатые совсем не страдают от патриотизма.
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659
сергей ремизов 19 минут назад
Вместо привычного Яндекса, грёбаный Дзен. Переименовал вкладку как г...о.
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6k
Copycat 53 минуты назад
а сама компания яндекс где зарегистрирована? я знаю где но - зачем там?
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Александр Невский
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