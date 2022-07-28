“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о...

15 фотографий людей, которые выглядят старше своего возраста

Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили

Художница показывает комичность современного мира

Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы

Как облапошить мошенников и другие полезные и бесполезные советы от сетевых умельцев и философов