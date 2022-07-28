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Кудри вдоль ушей

Кудри вдоль ушей

Автор:
28 июля 2022 19:17
Метки: Приколы   Юмор   интересно   
9644
25
Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.
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Метки: Приколы   Юмор   интересно   
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13  комментариев
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2k
Pill 2 дня назад
Люблю такие анекдоты.
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2k
Александр День назад
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2k
DHC День назад
Тракторист дядя Слава попробовал некоторе время не пить. И на шестой день начал припоминать, что 12 лет назад он, будучи успешным столичным кардиологом Соломоном Марковичем Шниперсоном, приехал в эту деревню просто порыбачить...
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3k
CHYCMYMPUK День назад
- Ваше ФИО?
- Иванов Иван Петрович
- Национальность?
- Еврей
- ????
- Ну, первым в роду буду...
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160k
Петр 2 дня назад
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2k
АлексЮстасу 2 дня назад
Таки добротно.
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3k
LU-LU 2 дня назад
- вы еврей по папе или по маме?
- по ситуации...
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3k
Дмитрий ! 2 дня назад
Прочел все с акцентом.
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35k
Mamin Sibiriak 2 дня назад
Да ладно,



девочкам таки есть чем заняться.

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16k
Александр Н. 2 дня назад
Комментарий к фото
Пятая графа: Да.
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