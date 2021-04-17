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Чем хорош интернет - тут всегда дадут дельный совет. Чего бы дело ни касалось: прополки картошки, взаимоотношений с девушкой, воспитания детей или идеи стартапа. Представляем вашему вниманию новую порцию наблюдений от умудренных опытом пользователей Сети. Не подойдет - так хотя бы улыбнетесь.
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Мамкин Моисей, или актуальный совет для весны
Лайфхак для российской весны. pic.twitter.com/qdY5p0zE0Q— Газета.Ru (@GazetaRu) April 11, 2021
Когда дети перестанут верить в легенду об аистах и капусте, фото будет весьма кстати. А там и повзрослеют.
Если нет штопора и мужика
Девочки— c h a r l y (@_yawn013) April 15, 2021
Лайфхак на будущее pic.twitter.com/c6DePPrY8S
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Потом одногруппник рассказывал, как индус брал измором преподавателей, чтобы те ставили ему зачеты при полном отсутствии знаний. И ведь сдавались - ставили, лишь бы отвязаться. В общем, недоверяю я им, этим индусам. В Болливуде хоть танцуют, а в реальной жизни прут напролом.
С Кливлендом непонятно - мужик не мог спать ДНЕМ? Или у него надпись светящимися красками сделана?