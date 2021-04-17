Чем хорош интернет - тут всегда дадут дельный совет. Чего бы дело ни касалось: прополки картошки, взаимоотношений с девушкой, воспитания детей или идеи стартапа. Представляем вашему вниманию новую порцию наблюдений от умудренных опытом пользователей Сети. Не подойдет - так хотя бы улыбнетесь.

0 Источник: Очередная порция концентрированных предложений на все случаи жизни. Вдруг пригодится?

Еще один способ использования кофейных зерен 0 Источник:

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Мамкин Моисей, или актуальный совет для весны Лайфхак для российской весны. pic.twitter.com/qdY5p0zE0Q — Газета.Ru (@GazetaRu) April 11, 2021

0 Источник: Когда дети перестанут верить в легенду об аистах и капусте, фото будет весьма кстати. А там и повзрослеют.

Как вести себя в общественном месте с безразличными родителями маленьких детей 0 Источник:

Как сфотографировать малыша на загранпаспорт 0 Источник:

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Если нет штопора и мужика Девочки

Лайфхак на будущее pic.twitter.com/c6DePPrY8S — c h a r l y (@_yawn013) April 15, 2021

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Уличные тренажеры дачника. Ребята, кажется, пора? 0 Источник:

Идеи для бизнеса 0 Источник:

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Напоминалочка 0 Источник:

Иначе может получиться неловко 0 Источник:

Совет для тех, кто устроился на новую работу 0 Источник:

Инструкция по честному заработку для девушки 0

Как поднять бабла 0

Вдруг для кого-то окажется актуальным 0

На заметку 0

Будь как этот дедушка 0

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Так делать нельзя, но не оценить идеи просто невозможно! 0

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