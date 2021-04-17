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Как облапошить мошенников и другие полезные и бесполезные советы от сетевых умельцев и философов

Как облапошить мошенников и другие полезные и бесполезные советы от сетевых умельцев и философов (25 фото)

Автор:
17 апреля 2021 08:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   идеи   интересно   лайфхак   приколы   смешно   советы   соцсети   
2566
25
Чем хорош интернет - тут всегда дадут дельный совет. Чего бы дело ни касалось: прополки картошки, взаимоотношений с девушкой, воспитания детей или идеи стартапа. Представляем вашему вниманию новую порцию наблюдений от умудренных опытом пользователей Сети. Не подойдет - так хотя бы улыбнетесь.
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Метки: Юмор   идеи   интересно   лайфхак   приколы   смешно   советы   соцсети   
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Вот, кстати, об индусах. Всегда подозревала, что эти товарищи, как бы помягче сказать, хитрожопые. Однажды в институте на какую-то вечеринку одногруппник привел своего приятеля-индуса. Тот осмотрел всех девчонок и подошел ко мне. Сразу сказал: "так, ты мне понравилась. Пойдем в нумера". Ну, то есть дословно было не так, но смысл оказался таким. Я, конечно, от такого счастья отказалась. Индус не смутился и за время вечеринки поочередно подходил к каждой присутствующей там девушке, думаю, с тем же самым текстом. Не знаю, чем закончились его изыскания - может, кто-то и рискнул.
Потом одногруппник рассказывал, как индус брал измором преподавателей, чтобы те ставили ему зачеты при полном отсутствии знаний. И ведь сдавались - ставили, лишь бы отвязаться. В общем, недоверяю я им, этим индусам. В Болливуде хоть танцуют, а в реальной жизни прут напролом.
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6k
Elena Ki 5 минут назад
Ерунда. За 2-3 звонка в день он не окупит аренду платного номера. Легче послать всех в игнор.

С Кливлендом непонятно - мужик не мог спать ДНЕМ? Или у него надпись светящимися красками сделана?
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18k
Luc72 41 минуту назад
Короткий номер сразу подозрение вызывает. Но вроде можно и "обычный" как то сделать платным... Тогда да, это выход, хотя это как то давно еще мне в голову приходило, но не хватило духу найти службу и реально замутить...

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