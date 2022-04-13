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Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман

Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман (22 фото)

Автор:
13 апреля 2022 17:04
Сообщество : Юмор
Метки: ali   Приколы   Юмор   интересно   отзывы   скриншоты   смешно   
3248
22

Да здравствуют люди, не жалеющие время на отзыв о товаре или услуге! Ведь именно благодаря им многим удается избежать ошибок.


Читаете ли вы отзывы перед тем, как приобрести товар или воспользоваться услугой? Мы - да. И получаем при этом огромное удовольствие!

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Источник:

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Метки: ali   Приколы   Юмор   интересно   отзывы   скриншоты   смешно   
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12  комментариев
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Radugananebe Час назад
Сухой корм для кота пробовала, влажный из пакетиков - нет.
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