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Шарф, считывающий эмоции: «Манчестер сити» планирует отслеживать эмоции футбольных болельщиков

Шарф, считывающий эмоции: «Манчестер сити» планирует отслеживать эмоции футбольных болельщиков

Автор:
28 июля 2022 09:18
Сообщество : Спорт
Метки: Датчик   Манчестер Сити   Спорт   технологии   футбол   шарф   юнайтед   
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Фанаты уже пошутили, что шарфы будут носить манекены.


Английский футбольный клуб «Манчестер сити» и компания Cisco, производящая сетевое оборудование, решили объединить усилия и выпустили умный шарф для болельщиков.

Аксессуар практически не отличим от его стандартных аналогов, но имеет небольшой датчик, который отслеживает состояние футбольного фаната.

Называется новинка Connected Scarf и она оснащена несколькими инструментами для сбора биометрических данных, система схожа с фитнес устройствами. Правда есть и отличия. Например, имеется датчик, определяющий электрическую активность кожи.


Система измеряет изменения в выделяемом человеческом поте, а также определяет его эмоциональное состояние. Затем данные поступают в футбольный клуб.

Как заявляют в «Манчестер сити», подобным образом они планируют больше узнать о переживаниях фанатов и объединить болельщиков по всему миру.

Впрочем, футбольные фанаты уже пошутили, что не важно какой будет шарф, если все равно его будут носить манекены. В кругу болельщиков считается, что у «Манчестер сити» нет фанатов и все болеют за «Юнайтед».

Источник:

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Метки: Датчик   Манчестер Сити   Спорт   технологии   футбол   шарф   юнайтед   
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1  комментарий
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Thomsen 41 минуту назад
<отслеживать эмоции футбольных болельщиков>

а что, у тиффози широкий спектр эмоций? Их-то от силы две-три, чего их отслеживать. Вот если бы блокиратор эмоций изобрести - это да. Сидели бы на трибунах спокойно, с оловянными глазами, потом также спокойно строем расходились по домам. "Без шума и пыли"(с)
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