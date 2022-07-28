Шарф, считывающий эмоции: «Манчестер сити» планирует отслеживать эмоции футбольных болельщиков

Система измеряет изменения в выделяемом человеческом поте, а также определяет его эмоциональное состояние. Затем данные поступают в футбольный клуб.



Как заявляют в «Манчестер сити», подобным образом они планируют больше узнать о переживаниях фанатов и объединить болельщиков по всему миру.



Впрочем, футбольные фанаты уже пошутили, что не важно какой будет шарф, если все равно его будут носить манекены. В кругу болельщиков считается, что у «Манчестер сити» нет фанатов и все болеют за «Юнайтед».