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Красавицы, от которых не услышишь: "Фу, опять свой футбол смотришь!"

Красавицы, от которых не услышишь: "Фу, опять свой футбол смотришь!"

Автор:
01 июня 2022 10:26
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   девушки и футбол   игра в мяч   игры   матчи   соревнования   футбол   футбольные фанаты   
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Почему-то принято считать, что в футбол играют и любят его смотреть только мужчины. Но в футбольной сфере много женщин: девушки комментируют матчи, поддерживают спортсменов и сами гоняют мяч. Перед вами спортивные красотки, которые доказывают, что футбол - это не чисто мужской вид спорта.

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А вы за какую команду болеете?

Источник:

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Метки: Спорт   девушки и футбол   игра в мяч   игры   матчи   соревнования   футбол   футбольные фанаты   
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1  комментарий
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DarkSkat Минуту назад
Так то скорее всего большинство из них их с футболом вообще не связаны. Разве что имеют при себе пару резиновых мячей
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