Красавицы, от которых не услышишь: "Фу, опять свой футбол смотришь!"

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Почему-то принято считать, что в футбол играют и любят его смотреть только мужчины. Но в футбольной сфере много женщин: девушки комментируют матчи, поддерживают спортсменов и сами гоняют мяч. Перед вами спортивные красотки, которые доказывают, что футбол - это не чисто мужской вид спорта.
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А вы за какую команду болеете?
Источник:
АНТИФИШКИ
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