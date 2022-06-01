Красавицы, от которых не услышишь: "Фу, опять свой футбол смотришь!"

Почему-то принято считать, что в футбол играют и любят его смотреть только мужчины. Но в футбольной сфере много женщин: девушки комментируют матчи, поддерживают спортсменов и сами гоняют мяч. Перед вами спортивные красотки, которые доказывают, что футбол - это не чисто мужской вид спорта.