Американский актер Стивен Сигал не будет отказываться от российского гражданства

Семидесятилетний актер Стивен Сигал, известный по таким кинокартинам, как «В осаде», «Над законом» и другим, отметил, что не собирается отказываться от российского паспорта и заявил, что ежедневно сталкивается с русофобией.



Гражданином РФ актер стал в 2016 году, после соответствующего указа Владимира Путина. Также, как сообщает издание News.ru, Сигал имеет российские корни. В России родился его дед по отцовской линии, который затем в XX веке переехал в США.



До 2022 года Сигал выполнял функции спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, но вскоре он может заняться другой работой.



"Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию, в плане того, что мне было ранее поручено", - заявил актер.