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Американский актер Стивен Сигал не будет отказываться от российского гражданства

Американский актер Стивен Сигал не будет отказываться от российского гражданства

Автор:
28 июля 2022 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   США   Сигал   актер   мид   работа   русофобия   
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В будущем Сигал может сменить должность.


Семидесятилетний актер Стивен Сигал, известный по таким кинокартинам, как «В осаде», «Над законом» и другим, отметил, что не собирается отказываться от российского паспорта и заявил, что ежедневно сталкивается с русофобией.

Гражданином РФ актер стал в 2016 году, после соответствующего указа Владимира Путина. Также, как сообщает издание News.ru, Сигал имеет российские корни. В России родился его дед по отцовской линии, который затем в XX веке переехал в США.

До 2022 года Сигал выполнял функции спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, но вскоре он может заняться другой работой.

"Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию, в плане того, что мне было ранее поручено", - заявил актер.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   США   Сигал   актер   мид   работа   русофобия   
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11  комментариев
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5k
hhwost 44 минуты назад
не мечется, не переобувается на ходу - серьёзный мужик. уважаю.
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883
Nick 5 минут назад
что с этим делать ? Как благодарить ? Капец новость полезная
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374
Валерий 23 минуты назад
Усы сбрить и вместо Соловьева поставить!
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−3
георгий флойдов Полчаса назад
убожество
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31k
Альтист Данилов 36 минут назад
С возрастом, реально якутские корни наблюдаются . Хороший мужик .
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Мурчелло 47 минут назад
Надо было сразу в секретный отдел,чтобы напрямую,сразу все секреты передавал.
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