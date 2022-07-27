Женщины, которым явно грозит облысение: 20 несчастных моделей и их сумасшедшие прически

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Это мы смотрим на экран и видим милых женщин, вышагивающих по подиуму или снимающихся в рекламе. И все так просто, красиво и воздушно. Но на самом деле это тяжкий труд - неудобная обувь убивает ноги, одежда тело, макияж кожу, а вечные прически волосы.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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