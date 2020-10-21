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Современная Рапунцель живет в Германии

Современная Рапунцель живет в Германии (19 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Стефани Классен   волосы   германия   история   немецкая Рапунцель   необычно   прическа   удивительное рядом   
411
19
31-летнюю Стефани Классен называют "немецкой Рапунцель". она уже 16 лет не была у парикмахера, и длина ее волос уже почти на 10 сантиметров превышает ее собственный рост.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стефани Классен   волосы   германия   история   немецкая Рапунцель   необычно   прическа   удивительное рядом   
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2k
Andy 2 часа назад
Современная Рапунцель живет в Германии
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eGolevan 43 минуты назад
Интересно... а какова скорость горения волос?
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котегRUS Час назад
когда она повернулась, всё настроение обломилось..
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232
Николай Час назад
крокодила жалко
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19k
Сибиряк 2 часа назад
Современная Рапунцель живет в Германии
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4k
Vasiliy Сибиряк Час назад
Современная Рапунцель живет в Германии
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