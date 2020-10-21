Современная Рапунцель живет в Германии

31-летнюю Стефани Классен называют "немецкой Рапунцель". она уже 16 лет не была у парикмахера, и длина ее волос уже почти на 10 сантиметров превышает ее собственный рост.

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0 Источник: Стефани Классен, "немецкая Рапунцель", уже 15 лет не ходит к парикмахеру.

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0 Источник: Длина волос Стефани - 179 сантиметров.

0 Источник: Такими были ее волосы 8 лет назад.

0 Источник: Сейчас их длина почти на 10 сантиметров превышает рост девушки.

0 Источник: Стефани мечтает отрастить волосы до 2-метровой длины.

0 Источник: Стефани надеется достичь своей цели к 2022 году. после этого она собирается сохранять волосы длиной до пола. не отращивая дальше.

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