Современная Рапунцель живет в Германии

31-летнюю Стефани Классен называют "немецкой Рапунцель". она уже 16 лет не была у парикмахера, и длина ее волос уже почти на 10 сантиметров превышает ее собственный рост.
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Стефани надеется достичь своей цели к 2022 году. после этого она собирается сохранять волосы длиной до пола. не отращивая дальше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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