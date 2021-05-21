Литовский стилист показывает, как прическа меняет всё

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Литовский парикмахер-стилист Юригита Малакаускайте из любой женщины делает красавицу! Она подбирает прическу и цвет волос, наиболее гармонирующие с чертами лица и тоном кожи. Результаты превосходят любые ожидания!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот вообще ни разу не похоже на "...как прическа меняет все."
П.С. Имя стилистки неправильно написано на русском.