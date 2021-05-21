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Литовский стилист показывает, как прическа меняет всё

Литовский стилист показывает, как прическа меняет всё (31 фото)

Автор:
21 мая 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Юргита Малакаускайте   волосы   идеи   имидж   макияж   образ   прически   стиль   
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Литовский парикмахер-стилист Юригита Малакаускайте из любой женщины делает красавицу! Она подбирает прическу и цвет волос, наиболее гармонирующие с чертами лица и тоном кожи. Результаты превосходят любые ожидания!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юргита Малакаускайте   волосы   идеи   имидж   макияж   образ   прически   стиль   
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3  комментария
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1k
DVPET Полчаса назад
На фотках видно что прическа, макияж, освещение, направление взгляда, ракурс, искренность улыбки, фильтры в сумме меняют немного внешность человека.
Вот вообще ни разу не похоже на "...как прическа меняет все."
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14k
ЦСКА 6 минут назад
Еще внутреннее содержимое головы, тоже разительно влияет на выражение лица и образ....
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3k
au3 14 минут назад
Чую рекламу.
П.С. Имя стилистки неправильно написано на русском.
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