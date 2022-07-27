Секреты организатора свадеб для очень богатых

Клиенты платят не только за первоклассный сервис, но и за уверенность в том, что всё состоится именно так, как они запланировали. То есть даже погода такой свадьбе нипочём. На всякий случай снимается и украшается запасное место проведения. Например, для одной свадьбы, обошедшейся в восьмизначную сумму, за полмиллиона долларов был забронирован зал для плана Б, который в итоге не понадобился.

Однажды очень дорогая свадьба сорвалась из-за того, что гости не пришли. По настоянию невесты текст в приглашениях был написан редкими чернилами из настоящего золота. При пересылке чернила стёрлись, так что гостям пришли пустые приглашения. С тех пор в агентстве Коуи всегда делают тестовую отправку приглашений. Поэтому планировщик свадеб тайно любит, когда на празднике что-то идёт не так. Это позволит ему в следующий раз подготовиться к этому "не так", о котором он и подумать не мог.