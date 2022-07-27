Секреты организатора свадеб для очень богатых

Как проходят и как готовятся свадьбы, которые стоят десятки миллионов долларов.
Свадьба на 50 человек в Москве будет стоить от 800 тыс. до 2 млн рублей. Премиум-свадьба - около 4 млн рублей (источник). Средняя цена свадьбы в США - $29 тыс., что по современному курсу составляет 1,7 млн рублей (источник). Примерно столько уходит только на печать и разработку дизайна приглашений на свадьбе за десяток миллионов долларов. Журналист из Bloomberg поработал неделю на короля вечеринок Колина Коуи и рассказал о том, как его клиенты за три свадебных дня тратят $25 млн.
Коуи организует свадьбы для арабских шейхов, катарских принцесс, голливудских знаменитостей. Сам он лично не участвует в организации, если свадьба стоит меньше $1 млн. На подготовку одной свадьбы у него и его людей в среднем уходит 9 месяцев, но однажды он всё провернул за 6 дней. Самая дорогая организованная им свадьба последних лет стоила $25 млн. В эту сумму входят услуги лучших поваров мира из мишленовских ресторанов, популярные диджеи и певцы, световая и звуковая аппаратура уровня лучших бродвейских шоу, посуда (на одной арабской свадьбе VIP-гости ели из тарелок, каждая из которых стоит $12 тыс.), построенное с нуля место проведения. На одни лишь живые цветы для украшения зала уходит несколько миллионов долларов. Предусмотрены даже подарки жителям соседних домов, чтобы они не очень злились из-за шума после 23:00.
Клиенты платят не только за первоклассный сервис, но и за уверенность в том, что всё состоится именно так, как они запланировали. То есть даже погода такой свадьбе нипочём. На всякий случай снимается и украшается запасное место проведения. Например, для одной свадьбы, обошедшейся в восьмизначную сумму, за полмиллиона долларов был забронирован зал для плана Б, который в итоге не понадобился.
Однажды очень дорогая свадьба сорвалась из-за того, что гости не пришли. По настоянию невесты текст в приглашениях был написан редкими чернилами из настоящего золота. При пересылке чернила стёрлись, так что гостям пришли пустые приглашения. С тех пор в агентстве Коуи всегда делают тестовую отправку приглашений. Поэтому планировщик свадеб тайно любит, когда на празднике что-то идёт не так. Это позволит ему в следующий раз подготовиться к этому "не так", о котором он и подумать не мог.
В сумму свадьбы заложены также взятки и щедрые чаевые самым разным служащим. Например, однажды на острове Ангилья (британская заморская территория в Карибском море) пропали 5 тыс. орхидей, привезённых туда на частном самолёте для свадьбы, а потом мистическим образом они оказались в магазине сестры начальника таможни. Пришлось их оттуда выкупать. Или как-то одного из продюсеров церемонии похитили, пришлось платить за неё выкуп (видимо, кто-то слишком серьёзно воспринял традицию с выкупом на свадьбе).
Люди Коуи говорят, что опаснее всего на супер богатой свадьбе мать невесты. У неё когда-то была обычная свадьба, а теперь она богата и хочется отыграться при помощи своей дочери. Отцы тоже бывают с заскоками. Сотрудница агентства Коуи рассказала, как однажды невеста предупредила её, что папа будет чудить, и заранее извинилась. Приехав на свадьбу, отец первым делом потребовал заменить всех раввинов, благословляющих еду и проверяющих её на кошерность. В последний момент по его требованию прислали новых раввинов из Майами, одного из которых потом поймали на воровстве - он прихватил с собой кошерных стейков и вина на $5 тыс.
Большой проблемой могут стать богатые пары, подписывающие брачный контракт. Невесты иногда используют шикарную свадьбу для шантажа. Одна из свадеб за десятки миллионов долларов закончилась тем, что невеста накануне потребовала от жениха дополнительно $10 млн за подпись в брачном контракте, иначе грозилась отказаться от свадьбы. Суперджеты уже были заправлены фуа-гра и красной икрой, уже был куплен подарок невесте - колье за $1 млн, но жених не пошёл на поводу у невесты и отменил свадьбу.
У Коуи есть несколько советов для свадеб любой стоимости:
- Составлять столы вместе, чтобы никто не сидел обособленно.
- Сажать за стол, которые вмещает 8 человек, 10 гостей.
- Никаких шведских столов. Гости не должны объедаться на свадьбе.
- Идеальная подача еды - три блюда за полтора часа.
- Не злоупотребляйте с тостами и речами. 2-3 речи длиной не более 3 минут, а дальше веселитесь.
- Обязательные церемонии, вроде танца отца с невестой, должны длиться не более 45 секунд.
- Подача торта в самом конце вечера, уходить со свадьбы до торта - дурной тон.
Сотрудники агентства Коуи говорят, что устраивать свадьбы для богачей - очень нервное занятие. Сайт Careercast поставил планировщика праздников на 6 место в списке самых стрессовых работ. Одна сотрудница свадебного агентства, с которой общался журналист из Bloomberg, говорит, что, проведя множество пышных свадеб, твёрдо решила, что сама она ограничится церемонией проставления штампа в паспорте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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