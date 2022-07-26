Во время шоу в Иваново багги с каскадером и его 8-летним сыном перевернулся и загорелся

К счастью, на шоу дежурила скорая, семью моментально вытащили и оказали медицинскую помощь. Мальчик отделался испугом и продолжил выступать, а отец получил небольшие ожоги рук и спины.

Как сообщил местному информационному каналу IvanovoNews один из каскадёров группы Роман Романов, - «Тимур давно начал ездить, выступает с нами с 2 лет. Сейчас он прямо сам себя режиссирует. Сам себе придумывает трюки, с отцом решает, как лучше сделать. Это новый уровень. Я бы гордился своим сыном, если бы он вот так развивался».

По факту произошедшего полиция, прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.

"Следствием установлено, что во время шоу каскадёров при исполнении прыжка травмы получили двое человек, включая малолетнего. По данному факту следователями будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ивановской области.