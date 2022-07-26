Во время шоу в Иваново багги с каскадером и его 8-летним сыном перевернулся и загорелся

Каскадеры в Иваново неудачно выполнили трюк, из-за чего их машина, прыгая с трамплина, упала и вспыхнула, как факел — в салоне находился 8-летний ребенок.
ЧП произошло на стадионе "Спартак". Во время шоу каскадёров, участники на багги (открытый легкий автомобиль для езды по бездорожью), решили перепрыгнуть препятствие в виде двух машин. Трюк не удался — как выяснилось позже, во время разгона прямо на трамплине внезапно порвался ремень на моторе автомобиля. Из-за этого машина не долетела буквально несколько метров, перевернулась и тут же загорелась.
Шокирующий момент неудачного приземления попал на видео.
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В салоне багги находились взрослый мужчина и его восьмилетний сын - Тимур. Он готовился к выступлению вместе с отцом.
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К счастью, на шоу дежурила скорая, семью моментально вытащили и оказали медицинскую помощь. Мальчик отделался испугом и продолжил выступать, а отец получил небольшие ожоги рук и спины.
Как сообщил местному информационному каналу IvanovoNews один из каскадёров группы Роман Романов, - «Тимур давно начал ездить, выступает с нами с 2 лет. Сейчас он прямо сам себя режиссирует. Сам себе придумывает трюки, с отцом решает, как лучше сделать. Это новый уровень. Я бы гордился своим сыном, если бы он вот так развивался».
По факту произошедшего полиция, прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.
"Следствием установлено, что во время шоу каскадёров при исполнении прыжка травмы получили двое человек, включая малолетнего. По данному факту следователями будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ивановской области.
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