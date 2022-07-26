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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 113 постов • 12 подписчиков подписаться
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Во время шоу в Иваново багги с каскадером и его 8-летним сыном перевернулся и загорелся

Во время шоу в Иваново багги с каскадером и его 8-летним сыном перевернулся и загорелся

Автор:
26 июля 2022 10:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Иваново   Каскадёры   авария   багги   возгорание   прокуратура   шоу   
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Каскадеры в Иваново неудачно выполнили трюк, из-за чего их машина, прыгая с трамплина, упала и вспыхнула, как факел — в салоне находился 8-летний ребенок.

ЧП произошло на стадионе "Спартак". Во время шоу каскадёров, участники на багги (открытый легкий автомобиль для езды по бездорожью), решили перепрыгнуть препятствие в виде двух машин. Трюк не удался — как выяснилось позже, во время разгона прямо на трамплине внезапно порвался ремень на моторе автомобиля. Из-за этого машина не долетела буквально несколько метров, перевернулась и тут же загорелась.

Шокирующий момент неудачного приземления попал на видео.

В салоне багги находились взрослый мужчина и его восьмилетний сын - Тимур. Он готовился к выступлению вместе с отцом.

К счастью, на шоу дежурила скорая, семью моментально вытащили и оказали медицинскую помощь. Мальчик отделался испугом и продолжил выступать, а отец получил небольшие ожоги рук и спины.

Как сообщил местному информационному каналу IvanovoNews один из каскадёров группы Роман Романов, - «Тимур давно начал ездить, выступает с нами с 2 лет. Сейчас он прямо сам себя режиссирует. Сам себе придумывает трюки, с отцом решает, как лучше сделать. Это новый уровень. Я бы гордился своим сыном, если бы он вот так развивался».

По факту произошедшего полиция, прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.

"Следствием установлено, что во время шоу каскадёров при исполнении прыжка травмы получили двое человек, включая малолетнего. По данному факту следователями будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ивановской области.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Иваново   Каскадёры   авария   багги   возгорание   прокуратура   шоу   
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11  комментариев
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35k
Опаньки Час назад
видимо это какой-то прикол обрывать вот так видео
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9k
Бритва 11 минут назад
сколько тут нежных мальчиков - распереживались за судьбу ребёнка. Сидите дома, играйте в игры и постите котиков.
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3k
Сергей Семенов Полчаса назад
Как много в кадре огнетушителей при исполнении рискованного трюка с пиротехническими эффектами!
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10k
Hunson Abadeer 39 минут назад
Оооох, главное живы здоровы!
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7k
Борис Карабанов 45 минут назад
Пендосией пахнуло. Переняли.
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47k
dima423 Час назад
Надо лишать и водительских прав за такое и родительских... ну сам мудак и хер стобой. за чем же ты тварь ребенком рискуешь, он же не может сам пока что принимать решения в 8 лет... Не понимаю таких мудаков просто(
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