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Американская Несмеяна: чем прославилась Сьюзан Келли?

Американская Несмеяна: чем прославилась Сьюзан Келли?

Автор:
06 июля 2022 10:29
Сообщество : Истории
Метки: Сьюзан Келли   Улыбка   болезнь   выступление   комик   смех   смешно   шоу   
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В историю эта девушка вошла под прозвищем Хмурая Сью. А на самом деле её звали Сюзан Келли. А научилась зарабатывать она весьма оригинальным способом.

Все смеются, а тебе не смешно? Как так? Лучшие комики начала прошлого века пытались рассмешить эту девушку. Но лицо Сью оставалось хмурым и непроницаемым. Каменным.


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Шоу и развлечения 1900-х были странными, причудливыми, даже гротескными. Но даже с учетом этого Келли выделялась на общем фоне. В чем заключалась суть ее таланта, и как организовывались выступления? Девушка усаживалась на сцене, а желающие ее рассмешить начинали шутить. Таких было много. Потом еще больше. Организатором стал импресарио Вилли Хаммерштейн. «Выступала» Сью на крыше театра Виктории в Гарлеме, который возглавлял Хаммерштейн.

Народ массово стекался понаблюдать, как лучшие шутники Нью-Йорка будут пытаться рассмешить девушку, которая не смеется. Работал тотализатор. При выигрыше можно было заработать баснословные суммы: за  одну только ухмылку Несмеяны в переводе на современные деньги порядка 3 тыс. долларов, а за хихиканье в 10 раз больше!


К Хмурой Сью постоянно подсылали новых артистов. Пробовали свои силы и обычные люди. Когда потенциал классических комиков иссяк, в дело вступили странные артисты: цирки уродов, граждане, страдающие метеоризмом и им подобные.

Девушку попытались обвинить в том, что она слепоглухонемая. Но Сью спокойной поддерживала разговор, отвечала, а на вопрос, почему она не смеется над шутками, отвечала, что ей просто не смешно.


У Хмурой Сью даже появились подражательницы. Но ничто не может длиться вечно. И в итоге секрет ее хмурого лица раскрыли, когда популярность стала падать. Келли страдала синдромом Мебиуса, в связи с которым не могла засмеяться даже под угрозой смерти. Во время разговора она могла демонстрировать скупую мимику, но не более, что сводили к природной скромности и особенностям характера. Так что организаторы ничем не рисковал.


История Сьюзен доказала, что при желании и наличии продвинутого менеджера можно заработать на чем угодно. Даже на хмуром лице.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сьюзан Келли   Улыбка   болезнь   выступление   комик   смех   смешно   шоу   
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