Американская Несмеяна: чем прославилась Сьюзан Келли?

Шоу и развлечения 1900-х были странными, причудливыми, даже гротескными. Но даже с учетом этого Келли выделялась на общем фоне. В чем заключалась суть ее таланта, и как организовывались выступления? Девушка усаживалась на сцене, а желающие ее рассмешить начинали шутить. Таких было много. Потом еще больше. Организатором стал импресарио Вилли Хаммерштейн. «Выступала» Сью на крыше театра Виктории в Гарлеме, который возглавлял Хаммерштейн.

Народ массово стекался понаблюдать, как лучшие шутники Нью-Йорка будут пытаться рассмешить девушку, которая не смеется. Работал тотализатор. При выигрыше можно было заработать баснословные суммы: за одну только ухмылку Несмеяны в переводе на современные деньги порядка 3 тыс. долларов, а за хихиканье в 10 раз больше!



