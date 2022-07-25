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Стримеры устроили ДТП в Ярославе во время стрима

Стримеры устроили ДТП в Ярославе во время стрима

Автор:
25 июля 2022 09:57
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   авария   авто   блогеры   кирюша   лошадка   стримеры   треш   фото   
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Треш-стримеры попали в аварию в центре Ярославля. Их легковушка перевернулась и протаранила припаркованные автомобили. В это время стримеры вели прямой эфир и аварию видели их подписчики.

Треш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в аварию прямо во время стрима. Легковушка перевернулась во время движения и разворотила несколько припаркованных автомобилей. В это время был включен стрим. Машина со стримерами гнала на огромной скорости, а они сами в это время развлекались, не особенно отвлекаясь на дорогу. 

В результате аварии пострадали три пассажира: одна девушка в реанимации, другую госпитализировали с травмами, третьему участнику ДТП оказали помощь на месте. Четвертый – водитель скрылся с места происшествия, сообщает Readovka.

Источник:

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Метки: Россия   авария   авто   блогеры   кирюша   лошадка   стримеры   треш   фото   
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8  комментариев
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12k
Eltiftel Час назад
предлагаю стримерство отнести в отдельную часть психических расстройств.
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648
HalloFreeSpace Полчаса назад
А при чем тут стрим ? просто догонялись ...
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3k
Copycat 36 минут назад
не знаю для меня стример это как в старые времена - сидит чел, сидит дома, за компом и играет в игры, все остальное это какой то иформационный шлак

на этих говночертей надо статью, у нас в казахстане за рулем нельзя по телефону разговаривать при движении, а тут уж извините это натуральные убийцы на дороге
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−34
Thomsen Час назад
<Eltiftel 16 минут назад
предлагаю стримерство отнести в отдельную часть психических расстройств>

То есть, предлагаете этих ублюдков освобождать от уголовной ответственности по ст.81 УК? Ладно, когда они самовыпиливаются, но когда угрожают здоровью и имуществу граждан - сажать нах*й, безо всяких "расстройств".
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
таких не жалко...убийцы девушек на морозе
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