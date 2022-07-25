Стримеры устроили ДТП в Ярославе во время стрима

Треш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в аварию прямо во время стрима. Легковушка перевернулась во время движения и разворотила несколько припаркованных автомобилей. В это время был включен стрим. Машина со стримерами гнала на огромной скорости, а они сами в это время развлекались, не особенно отвлекаясь на дорогу.