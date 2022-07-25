Стримеры устроили ДТП в Ярославе во время стрима

Треш-стримеры попали в аварию в центре Ярославля. Их легковушка перевернулась и протаранила припаркованные автомобили. В это время стримеры вели прямой эфир и аварию видели их подписчики.
Треш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в аварию прямо во время стрима. Легковушка перевернулась во время движения и разворотила несколько припаркованных автомобилей. В это время был включен стрим. Машина со стримерами гнала на огромной скорости, а они сами в это время развлекались, не особенно отвлекаясь на дорогу.
В результате аварии пострадали три пассажира: одна девушка в реанимации, другую госпитализировали с травмами, третьему участнику ДТП оказали помощь на месте. Четвертый – водитель скрылся с места происшествия, сообщает Readovka.
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АНТИФИШКИ
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на этих говночертей надо статью, у нас в казахстане за рулем нельзя по телефону разговаривать при движении, а тут уж извините это натуральные убийцы на дороге
предлагаю стримерство отнести в отдельную часть психических расстройств>
То есть, предлагаете этих ублюдков освобождать от уголовной ответственности по ст.81 УК? Ладно, когда они самовыпиливаются, но когда угрожают здоровью и имуществу граждан - сажать нах*й, безо всяких "расстройств".