Отказ от супружеского долга и другие странные и забавные забастовки со всего мира

В США водитель тюремного автобуса перевозил заключённых и не успел доехать до пункта назначения во время рабочего дня. Он посмотрел на часы, увидел, что время вышло и просто бросил машину с людьми прямо на дороге. А автобусе находилось 40 человек и они три часа сидели и терпеливо ждали, когда приедет новый водитель.