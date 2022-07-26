FISHKINET
Сообщество RealFishki 652 поста • 51 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Отказ от супружеского долга и другие странные и забавные забастовки со всего мира

Отказ от супружеского долга и другие странные и забавные забастовки со всего мира

Автор:
26 июля 2022 01:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Колумбия   забастовка   метавселенная   права   рабочие   руководство   сотрудники   супружеский долг   
2172
10

Люди по-разному борются за свои права. Простой и проверенный способ - забастовка. Но и она может быть очень необычной.

Есть такой термин “итальянская забастовка” - это когда сотрудники начинают работать строго по должностной инструкции. И компания останавливается, потому что трудиться так становится невыносимо. Ну а руководство ничего не может им предъявить.

×
×

Такой способ опробовали в Швеции, в городке Вагерюдд. Там водителям автобусов запретили выходить на работу в шортах и указали на разрешённый дресс-код: брюки, юбку, рубашку и пиджак. И на следующий день все водители вышли трудиться в юбках.

В 1973 году на американской космической станции “Скайлаб” забастовали астронавты. Они потребовали от руководства на Земле уменьшить объём работы и на 24 часа отключили связь. Через сутки она возобновилась и все пожелания космонавтов учли.

В США водитель тюремного автобуса перевозил заключённых и не успел доехать до пункта назначения во время рабочего дня. Он посмотрел на часы, увидел, что время вышло и просто бросил машину с людьми прямо на дороге. А автобусе находилось 40 человек и они три часа сидели и терпеливо ждали, когда приедет новый водитель.

В 2002 году в Венесуэле поднялась волна народного возмущения из-за действий правительства. Тогда бастовало около 80% предприятий в стране. Делать людям было нечего и они вовсю занялись интимом. За период 2 декабря 2002 года по 2 февраля 2003-го, Венесуэла вышла на третье место в мире по продажам “Виагры”.

Во Всеволжске руководства завода “Ford” решила сократить значительное количество работников. Те с этим не согласились и стали массово ходить в донорские центры, сдавать кровь и получать законный выходной. Одна бригада сменяла другую и все получали отгулы. Конвейер остановился и топ-менеджеры были вынуждены пойти на уступки.

В 1945 году в США забастовали операторы лифтов. Тогда в каждом агрегате сидел специальный человек, который нажимал на кнопки. Пока лифтеры отказывались выходить на работу, люди волей-неволей научились самостоятельно тыкать на кнопку нужного им этажа. И когда забастовка прекратилась, всех лифтёров уволили, а профессия перестала существовать.

Строители в Милане устроили “касочную” забастовку. Они были недовольны местными властями, поэтому пришли к памятнику художника Маурицио Каттелана и выложили всю площадь касками. На них обратили внимание и прислушались к их требованиям.

Забастовки бывают и в виртуальном мире. Сотрудники компании нашли её офис в метавселенной и собрались перед входом с табличками “У меня есть право голоса”. Узнать кто именно пришёл на забастовку и руководства не получилось - было больше 1800 сотрудников. Поэтому им пошли на уступки, а дело постарались быстренько замять.

Ну и главная забастовка - из Колумбии. Где знойные женщины из города Барбакоас отказались исполнять супружеский долг, пока мужики не починят дорогу в соседний поселок. В забастовке участвовала даже жена мэра. Но мужчины оказались довольно стойкими и крепились целых 112 дней. Потом, конечно, сдались и приступили к ремонту дороги.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Колумбия   забастовка   метавселенная   права   рабочие   руководство   сотрудники   супружеский долг   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Fishki_surfer 7 часов назад
>>> Но мужчины оказались довольно стойкими и крепились целых 112 дней. Потом, конечно, сдались и приступили к ремонту дороги.

Просто им надоело к девкам из соседнего поселка по плохой дороге добираться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
livaneth Час назад
На последней фотографии у всех четырёх девок сиськи сделанные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
a_komolow 4 часа назад
Операторы лифта только ничего не выиграли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15818



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин
Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин
Немного о космосе
Немного о космосе
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Анапе автомобиль вылетел на тротуар и сбил семью
Авария дня. В Анапе автомобиль вылетел на тротуар и сбил семью
Бизнес по&nbsp;цене смартфона
Бизнес по цене смартфона
Светлана Савицкая - кто она?
Светлана Савицкая - кто она?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Статистика для крайних случаев

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#Приколы#Россия#интересное#комментарии#Разное#автомобили#позитив
#Юмор#прикол#картинки#фотографии#люди#фильм#сарказм#в мире#Мемы#ретро
#интересно#животные#история#подборка#познавательно#забавно#СССР#роль#милота#автомир
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Российские работники IKEA организовали массовую акцию протеста против увольнений Российские работники IKEA организовали массовую акцию протеста против увольнений "Мы остаемся!": российские сотрудники "Икеи" не хотят увольняться даже за большую компенсацию "Мы остаемся!": российские сотрудники "Икеи" не хотят увольняться даже за большую компенсацию «Твой разрезанный живот ещё не повод прогуливать работу»: сотруднику магазина «Бристоль» вырезали аппендицит и за это он получил втык от коллег и руководства «Твой разрезанный живот ещё не повод прогуливать работу»: сотруднику магазина «Бристоль»... 15 людей, которые всё превращают в фэил 15 людей, которые всё превращают в фэил Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной

На что жалуетесь?

Вернуться