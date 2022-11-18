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«Девочки, у меня шок»: рабочим красноярского завода «Сибсталь МК» подарили стриптизёршу на день рождения компании

«Девочки, у меня шок»: рабочим красноярского завода «Сибсталь МК» подарили стриптизёршу на день рождения компании

Автор:
18 ноября 2022 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: завод   корпоратив   подарок   праздник   рабочие   сотрудники   стриптиз   танец   юбилей   
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И планируют так радовать сотрудников каждую пятницу.

На заводе случился юбилей и к его празднованию подошли творчески - пригласили мужикам стриптизёршу. Прямо в цех.

Это не сильно понравилось дочери одного из сотрудников:

Хотя по заинтересованным лицам сотрудников и не скажешь, что это «отвратная мотивация». Недовольных не было.

Ну а руководитель предприятия Дамир Басыров прокомментировал это так:

«Это по нашей инициативе, чтобы приятно мужикам сделать. Все в восторге остались от необычной идеи. Это был сюрприз. Конечно, шутка, что каждую пятницу это будет. Это интересно и неожиданно когда один раз. Мы не обращаем внимания на критику. Те, кто критикуют, пусть своей жизнью занимаются. Нам главное, что наши ребята поблагодарили и остались очень довольны».

Источник:

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Метки: завод   корпоратив   подарок   праздник   рабочие   сотрудники   стриптиз   танец   юбилей   
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19  комментариев
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50k
dima423 Час назад
минус за затуманивание...и за то что не до конца видос)
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28k
koleos72 7 минут назад
Ну, если это считается как премия, то её вые.бут! Причём всем цехом. А хул.е добру пропадать! А кто будет против возмущатся, там охрана, сутенёры, так и их вы...т! Против цеха не попрёшь!
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1k
Денис Ануфриев 20 минут назад
и еще такое музыкальное сопровождение данного мероприятия....
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18k
Robin Hood Полчаса назад
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72k
Viktor 47 минут назад
Дебилизм высшей марки, канешн! Можно же было как-то по-другому поощрять, продуктами, деньгами наконец!

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28k
Levyathan 53 минуты назад
Цена подобного стриптиза в Красноярске, полагаю тысяч пять примерно.
Каким образом порадовать полсотни мужиков на 5 тысяч? Думаю других вариантов вообще нет ))
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4k
Александр Николаевич 53 минуты назад
Вот мужики шибко суровые (один очки надел, когда подруга лиф в аут, а второй улыбался тоже только один, видно уже в честь юбилея до того принял)
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62k
SWALLOW 53 минуты назад
Стол бы лучше мужикам накрыли .
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790
Олеся К 54 минуты назад
треш какой то вооще. нафига это
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16
Sata33 57 минут назад
Лютый идиотизм , зачем ?
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16k
Александр 59 минут назад
Хорошее культурное мероприятие.
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3k
Трям Час назад
Дура маолетняя! Мужики насмотрятся, а потом все выхи будут жен радовать!
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6k
Copycat Час назад
про то что "каждую" пятницу я не верю, но вот то что сделали к юбилею верю, ну а чего нормально, думаю мужики с удовольствием поглядели, а те кто не хотел тех не заставляли
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11k
.Атеист. Час назад
То, что жены будут против даже сомневаться не надо))
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