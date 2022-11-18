«Девочки, у меня шок»: рабочим красноярского завода «Сибсталь МК» подарили стриптизёршу на день рождения компании

Хотя по заинтересованным лицам сотрудников и не скажешь, что это «отвратная мотивация». Недовольных не было.

Ну а руководитель предприятия Дамир Басыров прокомментировал это так:

«Это по нашей инициативе, чтобы приятно мужикам сделать. Все в восторге остались от необычной идеи. Это был сюрприз. Конечно, шутка, что каждую пятницу это будет. Это интересно и неожиданно когда один раз. Мы не обращаем внимания на критику. Те, кто критикуют, пусть своей жизнью занимаются. Нам главное, что наши ребята поблагодарили и остались очень довольны».