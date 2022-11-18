«Девочки, у меня шок»: рабочим красноярского завода «Сибсталь МК» подарили стриптизёршу на день рождения компании

И планируют так радовать сотрудников каждую пятницу.
На заводе случился юбилей и к его празднованию подошли творчески - пригласили мужикам стриптизёршу. Прямо в цех.
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Это не сильно понравилось дочери одного из сотрудников:
Хотя по заинтересованным лицам сотрудников и не скажешь, что это «отвратная мотивация». Недовольных не было.
Ну а руководитель предприятия Дамир Басыров прокомментировал это так:
«Это по нашей инициативе, чтобы приятно мужикам сделать. Все в восторге остались от необычной идеи. Это был сюрприз. Конечно, шутка, что каждую пятницу это будет. Это интересно и неожиданно когда один раз. Мы не обращаем внимания на критику. Те, кто критикуют, пусть своей жизнью занимаются. Нам главное, что наши ребята поблагодарили и остались очень довольны».
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АНТИФИШКИ
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Каким образом порадовать полсотни мужиков на 5 тысяч? Думаю других вариантов вообще нет ))