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Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта

Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 14:30
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   владивосток   забастовка   конфликт   порт   рабочие   руководство   
1386
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Кажется, мы стали забывать, как выглядят настоящие митинги. Докеры Владивостокского морского торгового порта вызвали руководство, чтобы высказать свое недовольство, но эмоции взяли верх и диалога не получилось, так как один из начальников произнес слово "быдло". В бизнесменов полетели каски. Им пришлось срочно ретироваться. Их проводили пинками...

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Метки: видео   владивосток   забастовка   конфликт   порт   рабочие   руководство   
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17  комментариев
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27k
winergy2012 22 минуты назад
Заирбек Юсупов,Михаил Рабинович , Лейла Маммеладзе.Жид ,грузинка и муслим.Держат порт Владивостока.Что ещё сказать.
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120
Moon24 Минуту назад
За слово быдло нужно ногами насмерть забивать
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6k
Administrator 15 минут назад
Не знаю, говорил ли он слово быдло, но вели они себя именно так
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249
Андрей 16 минут назад
Вот вам любовь от пролетариата. Допекли уже трудяг!
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1k
zenon 18 минут назад
Такое начальство лучше поднимать вверх, конечно копьями.
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4k
sivanov1079 Полчаса назад
Почему руководство без касок?
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947
Pal. Evermind Полчаса назад
Сила народа – в единстве.
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6k
Administrator Pal. Evermind 13 минут назад
В единстве, если есть конструктивная стратегия и движение в нужном направлении. А так то сотрудники не правомочны решать кадровые вопросы топ менеджеров.
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40k
Митрий Полчаса назад
Чет славянских лиц-то и нет почти...
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22
Igor Goncharov 38 минут назад
увы и ах, но оторваны они от народа, классик еще говорил про то, что "страшно далеки", а народу быдлом быть уже не хочется.
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−5
Lopux 42 минуты назад
Дожились. Ну молодцы.
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7k
Шурум-бурум 47 минут назад
вы фсё врети! это фотошоп! мы встали с колен, нам все завидуют, это проделки сука госдепа и пиндосов!
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28k
Alex 48 минут назад
Знатный подсрачник отвесили
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4k
Бу 58 минут назад
Михаил Рабинович....
Занавес
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55k
Опиум для народа Бу 50 минут назад
Михаил (ивр. מ יכ א ל , Михаэль) мужское личное имя еврейского происхождения. Происходит от слов ивр. מי כמו אלוהים (ми кмо элохим, сокращённо «ми-ка-эль») буквально «Кто как Бог», или «Тот, Кто как Бог».
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60k
Gogaren_3Meu Бу 42 минуты назад
У меня на прежней работе все кабинеты и комнаты в офисе были пронумерованы стандартным образом: на первом этаже номера начинались с 1, на втором - с 2 и т.д. Но был один кабинет, на двери которого висела табличка не с номером, а с фамилией - Рабинович, и в этом кабинете заседал Михаил Рабинович. И это ни разу не шутка. За два года работы он обул фирму на лям баксов, причём так, что формально подкопаться было невозможно, поэтому его просто по тихой уволили. Было это 12 лет назад... может быть и тут речь о том самом Рабиновиче?
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