Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта

Кажется, мы стали забывать, как выглядят настоящие митинги. Докеры Владивостокского морского торгового порта вызвали руководство, чтобы высказать свое недовольство, но эмоции взяли верх и диалога не получилось, так как один из начальников произнес слово "быдло". В бизнесменов полетели каски. Им пришлось срочно ретироваться. Их проводили пинками...
Сегодня, 5 октября, работники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) во время митинга закидали касками президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева и нового гендиректора предприятия Романа Кухарука.
Конфликт между новым руководством и докерами начался 30 сентября, когда собрание акционеров отстранило от руководства прежнего гендиректора Заирбека Юсупова. Отставка Юсупова вызвала недовольство у работников и они устроили забастовку.
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Сообщается, что представители докеров (профсоюз) требовал, чтобы на встречу с работниками явились Коростелев, его советник Михаил Рабинович и председатель совета директоров ДВМП Лейла Маммеладзе. Они требовали восстановить Юсeпова в должности и объяснить причины его отставки. Однако на встречу пришли только Аркадий Коростелев и Романа Кухарука.
"Представитель профсоюза просил приехать и ответить на вопросы митингующих докеров. Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать", - говорится в заявлении компании FESCO.
Работники ВМТП объяснили, что каски в руководство полетели после того, как Коростелев якобы произнес слово "быдло".
Руководству пришлось бежать, выступить они не успели. И как заявили в пресс-службе FESCO, Коростелев и Кухарук получили травмы и "были вынуждены обратиться в правоохранительные органы".
Однако в управлении на транспорте МВД по ДФО сообщили, что пока не получали заявлений по поводу инцидента в порту.
Народ добродушный и сознательный. Видит, начальство без каски, и любезно предоставили свою.— Павел-С (@Bugor_TMB) October 5, 2020
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