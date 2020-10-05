Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта

Сообщается, что представители докеров (профсоюз) требовал, чтобы на встречу с работниками явились Коростелев, его советник Михаил Рабинович и председатель совета директоров ДВМП Лейла Маммеладзе. Они требовали восстановить Юсeпова в должности и объяснить причины его отставки. Однако на встречу пришли только Аркадий Коростелев и Романа Кухарука.



"Представитель профсоюза просил приехать и ответить на вопросы митингующих докеров. Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать", - говорится в заявлении компании FESCO.



Работники ВМТП объяснили, что каски в руководство полетели после того, как Коростелев якобы произнес слово "быдло".

