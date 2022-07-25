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Пример безграничной фантазии: лучшие архитектурные творения со всего мира

Пример безграничной фантазии: лучшие архитектурные творения со всего мира

Автор:
25 июля 2022 19:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   архитектурные творения   здания и сооружения   настоящее искусство   подборка фото   со всего мира   фотографии   
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Архитектура – это своего рода искусство. Ведь немало архитекторов ощущают себя настоящими художниками и творцами. Конечно, выходит далеко не у всех. Но авторы этих впечатляющих строений продемонстрировали всему миру, что с фантазией у них полный порядок.

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Источник:

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Метки: архитектура   архитектурные творения   здания и сооружения   настоящее искусство   подборка фото   со всего мира   фотографии   
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