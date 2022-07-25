Пример безграничной фантазии: лучшие архитектурные творения со всего мира

Архитектура – это своего рода искусство. Ведь немало архитекторов ощущают себя настоящими художниками и творцами. Конечно, выходит далеко не у всех. Но авторы этих впечатляющих строений продемонстрировали всему миру, что с фантазией у них полный порядок.