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Растущие до небес: самые высокие статуи со всего мира

Растущие до небес: самые высокие статуи со всего мира

Автор:
23 августа 2022 22:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   высокие статуи   памятники   самые высокие   статуи   фотографии   
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Памятники и статуи на протяжении всей истории считались воплощение величия. Особенно это касается тех скульптур, чьи размеры превосходят высотные здания. Глядя на эти впечатляющие габариты кажется, что некоторые из них вполне могут коснуться облаков.

Где же находятся и как выглядят самые высокие статуи мира?

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Источник:

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Метки: архитектура   высокие статуи   памятники   самые высокие   статуи   фотографии   
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