Растущие до небес: самые высокие статуи со всего мира

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Памятники и статуи на протяжении всей истории считались воплощение величия. Особенно это касается тех скульптур, чьи размеры превосходят высотные здания. Глядя на эти впечатляющие габариты кажется, что некоторые из них вполне могут коснуться облаков.
Где же находятся и как выглядят самые высокие статуи мира?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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