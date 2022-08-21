Так выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут поджидать каждого

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Если вам кажется, что вы слишком удачливый человек, подумайте: может неприятности до вас ещё не добрались? Ведь неизвестно, где и когда они могут нас поджидать.
По крайней мере, эти люди уж точно хлебнули неудачу сполна.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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