«Не губи ты меня»: подполковник МВД «отмазал» майора ФСИН от наказания за пьяную езду и поплатился

Кумовство не спасло.
История приключилась летом 2020 года. Сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулём которого находился пьяный начальник отдела ИК-8 в Воронежской области майор Виктор Середа. Его уже ловили за езду в нетрезвом виде и очередное аналогичное правонарушение грозило уголовной статьёй. Поэтому майор решил всеми правдами и неправдами избежать оформления очередного протокола. Уговоры на автоинспектора не подействовали, тот был непреклонен. Тогда в дело пошло старое доброе кумовство.
Середа обратился к давнишнему знакомому — заместителю начальника ОМВД России по Россошанскому району Михаилу Щербаку. И произошло чудо — подполковник Щербак заставил автоинспектора, причём не с первого раза (тот действительно был стойким, отдадим ему должное), «потерять» видео с пьяным Середой. А поскольку на улице была ночь — понятых и свидетелей не было, то и дело в шляпе — можно оформлять постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
Но это видео нашёл блогер и поднял шум, благодаря чему справедливость восторжествовала
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Ролик, как оказалось, автоинспектор не потерял и он несколько лет гулял по воронежским пабликам, пока историю Середы не опубликовал местный блогер Вадим Серов. Благодаря его рассказу майором Середой и его товарищем подполковником Щербаком заинтересовались в управлении собственной безопасности полиции. Там раскопали документы и начали новое расследование. Уже известно, что Серов как минимум получит свою уголовку за езду в нетрезвом виде, а его другу подполковнику грозит наказание сразу по двум уголовным статьям — превышение полномочий и служебный подлог.
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