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«Не губи ты меня»: подполковник МВД «отмазал» майора ФСИН от наказания за пьяную езду и поплатился

«Не губи ты меня»: подполковник МВД «отмазал» майора ФСИН от наказания за пьяную езду и поплатился

Автор:
03 февраля 2023 14:38
Сообщество : Криминал
Метки: Пьяная езда   ФСИН   видео   воронежская область   мвд   наказание   
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Кумовство не спасло.

История приключилась летом 2020 года. Сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулём которого находился пьяный начальник отдела ИК-8 в Воронежской области майор Виктор Середа. Его уже ловили за езду в нетрезвом виде и очередное аналогичное правонарушение грозило уголовной статьёй. Поэтому майор решил всеми правдами и неправдами избежать оформления очередного протокола. Уговоры на автоинспектора не подействовали, тот был непреклонен. Тогда в дело пошло старое доброе кумовство.

Середа обратился к давнишнему знакомому — заместителю начальника ОМВД России по Россошанскому району Михаилу Щербаку. И произошло чудо — подполковник Щербак заставил автоинспектора, причём не с первого раза (тот действительно был стойким, отдадим ему должное), «потерять» видео с пьяным Середой. А поскольку на улице была ночь — понятых и свидетелей не было, то и дело в шляпе — можно оформлять постановление об отказе возбуждения уголовного дела.

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Ролик, как оказалось, автоинспектор не потерял и он несколько лет гулял по воронежским пабликам, пока историю Середы не опубликовал местный блогер Вадим Серов. Благодаря его рассказу майором Середой и его товарищем подполковником Щербаком заинтересовались в управлении собственной безопасности полиции. Там раскопали документы и начали новое расследование. Уже известно, что Серов как минимум получит свою уголовку за езду в нетрезвом виде, а его другу подполковнику грозит наказание сразу по двум уголовным статьям — превышение полномочий и служебный подлог.

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Метки: Пьяная езда   ФСИН   видео   воронежская область   мвд   наказание   
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8  комментариев
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Ролик 2 года гулял по интернету, а потом его "вдруг нашли"? ))))
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Андрей 6 минут назад
Ну так видимо срок давности истек по этим статьям. Теперь можно.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
А говорят, что от блогеров толку никакого... Вот Вадим Серов сделал что-то полезное.
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PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
Подполковнику суровое наказание в виде перевода на другую должность? Жестоко конечно...
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2k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Отличная новость!!!
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