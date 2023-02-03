«Не губи ты меня»: подполковник МВД «отмазал» майора ФСИН от наказания за пьяную езду и поплатился

История приключилась летом 2020 года. Сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулём которого находился пьяный начальник отдела ИК-8 в Воронежской области майор Виктор Середа. Его уже ловили за езду в нетрезвом виде и очередное аналогичное правонарушение грозило уголовной статьёй. Поэтому майор решил всеми правдами и неправдами избежать оформления очередного протокола. Уговоры на автоинспектора не подействовали, тот был непреклонен. Тогда в дело пошло старое доброе кумовство.



Середа обратился к давнишнему знакомому — заместителю начальника ОМВД России по Россошанскому району Михаилу Щербаку. И произошло чудо — подполковник Щербак заставил автоинспектора, причём не с первого раза (тот действительно был стойким, отдадим ему должное), «потерять» видео с пьяным Середой. А поскольку на улице была ночь — понятых и свидетелей не было, то и дело в шляпе — можно оформлять постановление об отказе возбуждения уголовного дела.

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