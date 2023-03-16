"100 дней до приказа": курсанты из Вольска разгромили казарму первокурсников

Курсанты были очень рады, что им осталось всего три месяца учёбы. Но теперь вполне возможно, что некоторые из них отправятся на гражданку гораздо раньше. Но им уже будет не до смеха.
В Сети появилось видео с погромом в одной из казарм в Вольском военном институте тыла. Как утверждается, пятикурсники с факультета обеспечения горючим таким образом решили отметить 100 дней до окончания учёбы. Они ворвались в казарму первокурсников и разгромили там всё, что плохо стоит — шкафы, кровати, тумбочки и столы.
Во время погрома весёлые курсанты пили и обливали друг друга шампанским. В ролике можно увидеть офицера-преподавателя, который забрал у одного из курсантов бутылку и пригрозил разбить об его голову.
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Журналистам стало известно, что начальство факультета уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас решается вопрос об исключении из военного ВУЗа всего пятого курса. Но скорее всего, после проверки отчислят только тех, кто придумал затею с погромом.
Известно, что практически во всех военных училищах существует традиция, когда за 100 дней до приказа курсанты-"дембеля" разбивают, а затем выбрасывают из казармы какую-нибудь купленную вскладчину вещь вроде телевизора. Но нынешние пятикурсники, кажется, что-то перепутали.
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Ну фиг знает, у нас такого не было. Мы наоборот карасям отдавали.
учёбу не в зачет-рядовыми на год службы по призыву и уволить!
-Ну что, 100 дней! Нужно по традиции сломать что-то свое...
-Не-не-не, нам и самим еще нужно!
-Но сломать что-то нужно. Тогда пойдем сломаем что-нибудь у первокурсников.