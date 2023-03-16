"100 дней до приказа": курсанты из Вольска разгромили казарму первокурсников

Журналистам стало известно, что начальство факультета уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас решается вопрос об исключении из военного ВУЗа всего пятого курса. Но скорее всего, после проверки отчислят только тех, кто придумал затею с погромом.





Известно, что практически во всех военных училищах существует традиция, когда за 100 дней до приказа курсанты-"дембеля" разбивают, а затем выбрасывают из казармы какую-нибудь купленную вскладчину вещь вроде телевизора. Но нынешние пятикурсники, кажется, что-то перепутали.