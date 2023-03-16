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"100 дней до приказа": курсанты из Вольска разгромили казарму первокурсников

"100 дней до приказа": курсанты из Вольска разгромили казарму первокурсников

Автор:
16 марта 2023 15:16
Сообщество : Военное
Метки: Вольское военное училище тыла   видео   курсанты   наказание   погром   празднование   традиция   
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Курсанты были очень рады, что им осталось всего три месяца учёбы. Но теперь вполне возможно, что некоторые из них отправятся на гражданку гораздо раньше. Но им уже будет не до смеха.

В Сети появилось видео с погромом в одной из казарм в Вольском военном институте тыла. Как утверждается, пятикурсники с факультета обеспечения горючим таким образом решили отметить 100 дней до окончания учёбы. Они ворвались в казарму первокурсников и разгромили там всё, что плохо стоит — шкафы, кровати, тумбочки и столы.

Во время погрома весёлые курсанты пили и обливали друг друга шампанским. В ролике можно увидеть офицера-преподавателя, который забрал у одного из курсантов бутылку и пригрозил разбить об его голову.

Журналистам стало известно, что начальство факультета уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас решается вопрос об исключении из военного ВУЗа всего пятого курса. Но скорее всего, после проверки отчислят только тех, кто придумал затею с погромом.


Известно, что практически во всех военных училищах существует традиция, когда за 100 дней до приказа курсанты-"дембеля" разбивают, а затем выбрасывают из казармы какую-нибудь купленную вскладчину вещь вроде телевизора. Но нынешние пятикурсники, кажется, что-то перепутали.

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Метки: Вольское военное училище тыла   видео   курсанты   наказание   погром   празднование   традиция   
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29  комментариев
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29k
Владимир 2 часа назад
"Известно, что практически во всех военных училищах существует традиция, когда за 100 дней до приказа курсанты-"дембеля" разбивают, а затем выбрасывают из казармы какую-нибудь купленную вскладчину вещь вроде телевизора."

Ну фиг знает, у нас такого не было. Мы наоборот карасям отдавали.
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22k
homerchik 7 минут назад
И главное, все с мобилками. Какие там нахрен традиции? Все ради пары лайков. Погулять на славу, заснять все свои похождения на телефон, выложить в сеть, а потом, как начнут сгущаться тучи, панически подчищать следы, когда уже поздно. И так везде сейчас у молодежи. Хорошо повеселились ребята. И себя подставили, и еще кого-то из старших, кто пошел на поводу, видимо вспомнив свою молодость и теперь скорее всего, дико жалеет об этом.
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57
Аврашалом Маркович 13 минут назад
Фу, как это дискредитативно!
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4
Жан Батист Эммануэль Зорг 16 минут назад
100 дней до приказа всегда старший курс отдавал свою дневную и лучшую от первого курса первокурсникам, а такого говна никогда не было!
учёбу не в зачет-рядовыми на год службы по призыву и уволить!
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10k
Zемляк 20 минут назад
Я из СПВВИУС (чуть-чуть из КВВИДКУС) такого точно нигде не было. Старшие курсы к младшим относились почти по-родительски. Сам всегда к младшим курсам с уважением и заботой относился.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
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3k
АБЕЗЬЯН Полчаса назад
Блэт поколение ЕГЭ
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13k
Artem 37 минут назад
Видимо было как-то так:
-Ну что, 100 дней! Нужно по традиции сломать что-то свое...
-Не-не-не, нам и самим еще нужно!
-Но сломать что-то нужно. Тогда пойдем сломаем что-нибудь у первокурсников.
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1k
Змей Горыныч 38 минут назад
Так в Вольское конкурс больше чем в МГИМО. От туда выходят тыловики, ГСМщики. Там одна блатота.
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7k
vitenok 42 минуты назад
Сейчас начнут сдавать друг друга. В таких институтах тыла учится одно гнильё, всякие сынки и племянники, для которых смысл службы - это возможность воровать.
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4k
Владимир 45 минут назад
Д.Б.
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9k
МихА 45 минут назад
Зачем так делать не понимаю??? Перед выпуском разнесли казарму, что за традиции такие дикие? Сами себе насрали идиоты... И это люди получившие высшее военное образование, без 2х минут лейтенанты, а ведут себя как школьники на выпускном после 9го класса.
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29k
koleos72 54 минуты назад
Зато могут нормальный дембельский аккорд забабахать! Казармы откапиталить! Все!
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1k
Лебовски 58 минут назад
Это какой-то позор нашей Армии в настоящее время. Гнать этих тыловых крыс из ВС РФ!
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2k
Вальдемар 59 минут назад
Это вообще-то в особокрупных размерах ущерб...
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444
Ivan Shotgun Час назад
Воинское братство?, не, не слышал.
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6k
workmen77 Час назад
Сколько там дали пареньку, который пытался поджечь военкомат - 13 лет? Интересно, а этим "орлам" сколько лет дадут за порчу государственного имущества?
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48k
Андрей Час назад
Это какой-то носенс - войска, которые 5 лет учались тому, чтобы СВ РФ обеспечивать, сами не только не обеспечили, но и лишили своих товарищей материальных вещей. Отсюда я делаю вывод, что за 5 лет учебы они не только не научились своему воинскому ремеслу, но и даже не вкурили того, зачем они собственно нужны в этой армии в целом. Если человек за 5 лет не понял, что задача тыловика снабжать армию, а не лишать её чегото, то о чём вообще тут можно говорить? Если даже такая малость не впихнулась в бошки за 5 лет, то что в эти бошки вообще за 5 лет смогло впихнуться?
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6k
sumrаknn Час назад
Очень добрый знак и событию можно только радоваться. Представьте - ну с огромным трудом они смогли бы в этот раз сдержаться и не устроить разгром, групповое преступление и что? Устроили бы на службе, в чинах, самолеты бы сожгли, ракеты позапускали или танки утопили? А тут болячка, язва вскрылась вовремя, шлак-мусор отчисляют, в армии они такого уже не устроят. Все отлично завершилось. (Уголовка за умышленную порчу чужого имущества и другие статьи - не главное, главное не устроят преступлений и трагедий в армии. Организм курсантов самоочищается.
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1k
Эрик 2 часа назад
Три кита: Начпрод, Начвещь и Начфин.
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6k
Sanar 2 часа назад
Крысы тыловые, гопники голимые а не будующие офицеры, радует что этих тварей сажают регулярно, за мою службу пять человек условные сроки и двоим реальные.
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