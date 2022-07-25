FISHKINET
Сообщество RealFishki 651 пост • 51 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Шесть продуктов, которые не каждому удастся проглотить

Шесть продуктов, которые не каждому удастся проглотить

Автор:
25 июля 2022 16:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   интересное   питание   правила   путешествия   туризм   факты   
1857
7
Народы, когда приходили на новые территории часто были вынуждены изобретать новые блюда, исходя из окружающей природы.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Еда   интересное   питание   правила   путешествия   туризм   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Kariya 2 часа назад
На что только не перейдешь для выживания. Молоко еще ясно, когда у нас там корову одомашнили, лет 10к назад? А до этого только материнское. Панды, говорят, вообще только бамбук могут жевать, вот где мистика выборочного пищеварения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Igors Минуту назад
Про молоко - информация неполная.
Напишите, что с неграми происходит от молока. (Скорее, от его непероносимости)
И как это связано с работой мозга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vovan Petroff Минуту назад
Лось мелковат. Не сезон...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Billi_Bons 18 минут назад
Что-то есть захотелось. Пойду возьму лист норм, смажу взбитым жиром, положу копальхена с лосятиной. Все это сверну, нарежу небольшими кусочками и съем, а потом запью молотком. Ну а на ужин чай из мышьячной воду и бутерброд с сюрстремингом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax 57 минут назад
"Мышьяк, конечно, ядовит, но смертелен только в большом концентрате - от 100 до 200 миллиграмм. Небольшие дозы солей мышьяка оказываются в нашем организме каждый день с едой и водой и с нами ничего не происходит"
Рекомендую прочитать маленький рассказ Дэшила Хэмметта "Бумага для мух". Там тоже одна такая вот умная решила в небольших дозах мышьяком закидываться... иммунитет к яду заработать... Только вот, как и аффтар статьи, не знала, что мышьяк имеет кумулятивный эффект... Не выводится, дозы накапливаются... накапливаются.. и...
такие дела...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Notan Blaine Час назад
С пшеницей похожая ситуация, когда ее нашли, они убила много народу до тех пор, пока не появились гены способствующие усвоению углеводов в больших количествах. Китайцы вроде не могут хлеб есть вообще, у них все заменяет рис.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
a_komolow 2 часа назад
Молоко из этого списка самое безобидное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114496



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут случиться с каждым
Как выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут случиться с каждым
Фото из прошлого. "СССР в цвете 2"
Фото из прошлого. "СССР в цвете 2"
События на Украине 24- 25 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 24- 25 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
“Имею право”: папаша, исчезнувший 20 лет назад, объявился и потребовал компенсацию за за погибшего сына
“Имею право”: папаша, исчезнувший 20 лет назад, объявился и потребовал компенсацию за...
"Кеды шнурует в полёте": Филипп Киркоров заявил, что едет с концертами в Крым, чтобы выступить перед раненными в СВО
"Кеды шнурует в полёте": Филипп Киркоров заявил, что едет с концертами в Крым, чтобы...
Случай с Олегом. Смотреть со звуком!
Случай с Олегом. Смотреть со звуком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Идеальный слоган

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#фотографии#Россия#познавательно#забавно#роль#комментарии#ретро
#Юмор#прикол#кино#животные#подборка#интересное#Разное#автомобили#милота#сарказм
#интересно#история#люди#Приколы#СССР#фильм#в мире#вещи#позитив#автомир
Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Балхаш: загадочное озеро с разным химическим составом Балхаш: загадочное озеро с разным химическим составом Почему страны называются так, как называются Почему страны называются так, как называются "Еда бедняков": откуда берёт своё начало пицца "Еда бедняков": откуда берёт своё начало пицца Странные правила этикета разных стран Странные правила этикета разных стран 10 необычных ужинов смертников 10 необычных ужинов смертников

На что жалуетесь?

Вернуться