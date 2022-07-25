Шесть продуктов, которые не каждому удастся проглотить

Отличная еда для тех, кто живёт в Лапландии.

Жить на севере, значит иметь повышенную дозу белка в рационе. Жителю средней полосы России суточной нормы белка в 70-100 грамм вполне хватает, а вот саамы могут её превысить в полтора-два раза.

Для обычного человека это была бы опасная диета - больше количество белка может привести к развитию почечнокаменной болезни. Камни в почках образуются в том числе из оксалатов, солей щавелевой кислоты. Оксалаты в большом количестве содержатся в некоторых растениях, например в щавеле. В животной пище также содержится источник оксалата - гидроксипролин.

Когда гидроксипролин попадает в клетку, ферменты быстро разлагают его до глиоксилата. А дальше всё зависит от того, будет ли поблизости фермент аланин:глиоксилат-аминотрансфераза, которую кодирует ген AGTX. Если она есть, то глиоксилат превращается в безвредную аминокислоту глицин, а если нет, то в потенциально опасный оксалат.

У плотоядных животных этот фермент расположен в митохондриях, а у травоядных - в пузырьках-пероксисомах. Человеку не так повезло: хоть он и ведёт себя обычно как всеядный, его аланин:глиоксилат-аминотрансфераза находится в пероксисомах. И вместо того, чтобы превратиться в безобидный глицин, глиоксилат в митохондриях преобразуется в оксалат - а тот уже может кристаллизоваться в камни.

Предки саамов справились с этим: в гене AGTX возникла точечная мутация c32C>T. Она способствует тому, что небольшая часть аланин:глиоксилат-аминотрансферазы перемещается в митохондрии. Так она успевает превратить глиоксилат в глицин, позволяя своим хозяевам есть больше мяса, чем обычным людям.