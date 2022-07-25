«Я никого не боюсь»: в Нижневартовске приезжий устроил погром в магазине, а потом начал качать права

Ему не продали пиво и он психанул - разбил несколько бутылок и нахамил продавцу и администратору.
Парень приехал в Нижневартовск на заработки. После смены зашёл в магазин и решил купить пиво. Алкоголь ему не продали и тогда он разбил пару бутылок.
Когда к нему вышел администратор и стал разбираться, что произошло, парень разговорился и начал «пояснять» - кто что кому должен и почему он не собирается за собой убирать.
Как он заявил: «Я никого не боюсь, кроме своего отца и жизни после смерти». Он вообще много чего наговорил, даже про Украину вспомнил. Администратор терпеливо выслушал его монолог и попросил выйти из магазина.
На прощание парень послал его на три буквы.
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Мужики из магазина решили не спускать такую дерзость на тормозах: они обратились в полицию и передали силовикам запись беседы с хулиганом.
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АНТИФИШКИ
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А это видео Кадырову отправить и на родине этому петуху точно карачун будет... только стыдно что русские тут такие лохи(