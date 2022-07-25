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«Я никого не боюсь»: в Нижневартовске приезжий устроил погром в магазине, а потом начал качать права

«Я никого не боюсь»: в Нижневартовске приезжий устроил погром в магазине, а потом начал качать права

Автор:
25 июля 2022 15:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижневартовск   бутылки   заработки   магазин   пиво   полиция   приезжий   скандал   
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Ему не продали пиво и он психанул - разбил несколько бутылок и нахамил продавцу и администратору.

Парень приехал в Нижневартовск на заработки. После смены зашёл в магазин и решил купить пиво. Алкоголь ему не продали и тогда он разбил пару бутылок.

Когда к нему вышел администратор и стал разбираться, что произошло, парень разговорился и начал «пояснять» - кто что кому должен и почему он не собирается за собой убирать.

Как он заявил: «Я никого не боюсь, кроме своего отца и жизни после смерти». Он вообще много чего наговорил, даже про Украину вспомнил. Администратор терпеливо выслушал его монолог и попросил выйти из магазина.

На прощание парень послал его на три буквы.

Мужики из магазина решили не спускать такую дерзость на тормозах: они обратились в полицию и передали силовикам запись беседы с хулиганом.


Источник:

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Метки: Нижневартовск   бутылки   заработки   магазин   пиво   полиция   приезжий   скандал   
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22  комментария
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27k
Vazari Полчаса назад
А разве Аллах, этим ишакам не запрещает пиво пить?
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2k
Гур 2 минуты назад
Ждём-с блекотание на камеру)))
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10k
кот базилий 2 минуты назад
"я не хатель, миня абидель, прастытэ"
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877
Просто прохожий 4 минуты назад
Животное без национальности. Всегда смешно когда "такое" ползает и извиняется вместе с родителями после разговора с Рамзаном. А вообще охранникам минус(и уволить-так как это не охранники), тихо бы в подсобке от3,14..ли и утилизировали, типа уехал за границу искать лучшей жизни.
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1k
Kariya 6 минут назад
Ну не в баре же, взяли на себя больше, чем надо, в магазинах только после 10-ти и до 18-ти запрещено. Но все же ясно, почему ему лучше было больше не наливать, некоторым лучше вообще не пить градусов больше кефира.
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1k
Карл Колбасов 6 минут назад
Один дурак народ позорит. Правильно Рамзам Ахматович их ругает, чтобы дури вот этой меньше было.
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33k
Нанук Паналык 9 минут назад
А ведь обезьянка шарит в жизни...
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47k
dima423 22 минуты назад
Ну вот вроде здоровый мужик, да еще и двое их там, и не смогли отмудохать и заломать какого то чуробаса бухого, явного пи*дабола, до приезда полиции, что это? слабость и трусость... поэтому они так и борзеют что им отпора не дают, даже когда сильнее!
А это видео Кадырову отправить и на родине этому петуху точно карачун будет... только стыдно что русские тут такие лохи(
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6k
azuver 24 минуты назад
И снова в студии чуркабес.Уже писал не раз.Нужно издить эту мразь до больнички,лучше до реанимации. Ослолюбы понимают только позицию силы.
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13k
Majul Полчаса назад
Хорошо наговорил. И от диспоры огребет и от полиции. Ждем слезных "шайтан попутал" на камеру через пару дней.
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1k
Геннадий Полчаса назад
Надеюсь смотрителя зоопарка накажут за то что не закрыл вольер с обезьянами
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−1
ivkondr Полчаса назад
Хорошо наговорил - теперь главное, чтобы это без ответа не осталось.
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12k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Специально для таких "клиентов" должны быть припасены бутылки со свиной мочой.
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9k
antonium Полчаса назад
Надо было ему отдать бутылку пива, он же просто на нее сесть хотел. Ну ничего, после этого видео найдут и посадят бесплатно.
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2k
fkamash Полчаса назад
Ну кто то скоро будет извиняться жестко.
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130
Андрей Полчаса назад
Срочно к Кадырову его!!!
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639
HalloFreeSpace Полчаса назад
Так дети гор же вроде не пьют )))
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25k
Киры4 Полчаса назад
П....ц ему от папы будет)
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9k
Бритва Полчаса назад
вспоминаю, как когда-то громили ахеменидов. они были такими же дерзкими.
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