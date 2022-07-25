«Я никого не боюсь»: в Нижневартовске приезжий устроил погром в магазине, а потом начал качать права

Парень приехал в Нижневартовск на заработки. После смены зашёл в магазин и решил купить пиво. Алкоголь ему не продали и тогда он разбил пару бутылок.

Когда к нему вышел администратор и стал разбираться, что произошло, парень разговорился и начал «пояснять» - кто что кому должен и почему он не собирается за собой убирать.

Как он заявил: «Я никого не боюсь, кроме своего отца и жизни после смерти». Он вообще много чего наговорил, даже про Украину вспомнил. Администратор терпеливо выслушал его монолог и попросил выйти из магазина.

На прощание парень послал его на три буквы.