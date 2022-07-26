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Мотивационный пост о правильной расстановке целей и приоритетов

Мотивационный пост о правильной расстановке целей и приоритетов

Автор:
26 июля 2022 18:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   мотивация   подборка   правильный настрой   прикол   целеустремлённость   
1840
17
Многим не хватает целеустремлённости и настойчивости. Уделяйте любому делу по 10-15 минут каждый день, и всё у вас получится. Мотивационная подборка для личностного роста.
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Источник:

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Метки: Юмор   мотивация   подборка   правильный настрой   прикол   целеустремлённость   
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5  комментариев
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58k
doker 37 минут назад
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46
Tol 3 минуты назад
Хрень
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10k
Star Link 9 минут назад
Подумалось, как надо было Сечину таскать чемоданы за Вовой, что бы получить такое хлебное место...?!!!
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
Комментарий к фото
Интересно, кто это написал, если бы так же получал, пасть бы открывал, или сидел в тихушечку и не вякал..вопрос риторический.
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267
adssaf afasffdsga 43 минуты назад
Комментарий к фото
Совсем недавно дешевел и конкретно так.
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