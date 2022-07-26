Мотивационный пост о правильной расстановке целей и приоритетов

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Многим не хватает целеустремлённости и настойчивости. Уделяйте любому делу по 10-15 минут каждый день, и всё у вас получится. Мотивационная подборка для личностного роста.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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