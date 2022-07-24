Слияние города и деревни в действии. Юго-Запад Москвы 40-50 лет тому назад

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Интересные фотографии раскрашенные с помощью нейросети.
Интересного вам просмотра!
Интересного вам просмотра!
2.
Деревня Тропарево, примерно 1970 год.
Церковь Михаила Архангела, на заднем плане дом № 123 по проспекту Вернадского.
А церковь эта запечатлена в "Иронии Судьбы" в самом начале фильма когда Павлик идёт звать Лукашина в баню...
Церковь Михаила Архангела, на заднем плане дом № 123 по проспекту Вернадского.
А церковь эта запечатлена в "Иронии Судьбы" в самом начале фильма когда Павлик идёт звать Лукашина в баню...
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6.
Улица Удальцова. Зил на газоне, 1967 год.
По данным людей, которые жили недалеко от новой станции метро Юго-западная находились коровники.
По данным людей, которые жили недалеко от новой станции метро Юго-западная находились коровники.
9.
Вид с ул. Удальцова на строительство здания,1969 год.
Справа - дом №6 по улице Удальцова. Слева - дом № 10 по той же улице. Перед домом номер 6 сейчас целая небольшая роща стоит, так что аналогично сфотографировать уже вряд ли получится. А какие просторные светлые стеклянные подъезды были ещё в 80-х годах! На фото это видно...
Сейчас все панорамные окна в подъезда заложены и забетонированы наглухо, вместо стеклянных дверей - стальные с кодовыми замками...
Справа - дом №6 по улице Удальцова. Слева - дом № 10 по той же улице. Перед домом номер 6 сейчас целая небольшая роща стоит, так что аналогично сфотографировать уже вряд ли получится. А какие просторные светлые стеклянные подъезды были ещё в 80-х годах! На фото это видно...
Сейчас все панорамные окна в подъезда заложены и забетонированы наглухо, вместо стеклянных дверей - стальные с кодовыми замками...
14.
Москва, Юго-запад, примерно 1970.
На фоне виден Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
На фоне виден Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
15.
Большой пруд позади Олимпийской Деревни, 1979 год.
Сейчас тут находиться парк "Школьников", и пруд разделен на 2 части.
Сейчас тут находиться парк "Школьников", и пруд разделен на 2 части.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Москва СССР история люди фотографии
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