Слияние города и деревни в действии. Юго-Запад Москвы 40-50 лет тому назад

9.

Вид с ул. Удальцова на строительство здания,1969 год.

Справа - дом №6 по улице Удальцова. Слева - дом № 10 по той же улице. Перед домом номер 6 сейчас целая небольшая роща стоит, так что аналогично сфотографировать уже вряд ли получится. А какие просторные светлые стеклянные подъезды были ещё в 80-х годах! На фото это видно...



Сейчас все панорамные окна в подъезда заложены и забетонированы наглухо, вместо стеклянных дверей - стальные с кодовыми замками...