Старая-добрая электричка ЭР1

Если в серии С кабины машиниста были во всех вагонах, то теперь они остались только на первом и последнем и вместо плоской она стала округлой. Но если в электропоезде серии С любой вагон мог стать головным, то теперь такого фокуса уже не получалось. Минимальное число вагонов тоже увеличилось и вместо одного или двух стало минимум четыре.