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Старая-добрая электричка ЭР1

Старая-добрая электричка ЭР1

Автор:
24 июля 2022 16:32
Метки: железные дороги   транспорт   электропоезда   
1201
9

Предлагаю сегодня поговорить о электропоезде который на долгие годы стал основной рабочей лошадкой пригородных перевозок Советского Союза.

В 1956 году в Риге, на местном вагоностроительном заводе была построена первая электричка нового, уже второго поколения. Электропоезд получил обозначение "Электропоезд Рижского завода, первый тип" или ЭР1.

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Новый электропоезд многими техническими решениями очень отличался от электрички серии С, которые были основой парка электропоездов СССР.

У ЭР1 по сравнению с предшественником повысилась максимальная скорость до 130 км/ч. Это стало возможным благодаря большему числу моторных вагонов и уменьшению числа прицепных. Теперь в каждой секции был не один моторный и два прицепных, а один прицепной и один моторный вагон. Возросло и число секций.

Если в серии С кабины машиниста были во всех вагонах, то теперь они остались только на первом и последнем и вместо плоской она стала округлой. Но если в электропоезде серии С любой вагон мог стать головным, то теперь такого фокуса уже не получалось. Минимальное число вагонов тоже увеличилось и вместо одного или двух стало минимум четыре.

В вагонах электропоездов устанавливалась принудительная вентиляция. Летом она на сколько это возможно охлаждала воздух, зимой же воздух подогревался и поддерживалась тёплая температура в вагоне. В головных вагонах были туалеты с умывальником. Ходят легенды, что зимой в этих умывальниках можно было встретить тёплую воду. Теперь машинист объявлял по громкой связи информацию для пассажиров.

Именно с ЭР1 в электропоездах появились автоматические двери. Управлял ими машинист отдельно правыми и отдельно левыми. Раньше этим занимались проводники которые находились в каждом вагоне. После введения автоматических дверей проводников из всех вагонов убрали, оставив только одного в последнем вагоне. Он следил, что бы пассажиров не зажимало дверьми.

Конечно коснулись изменения и кабины машиниста. В ней появился полноценный пульт управления, установили кресла для машиниста и его помощника. Появился и скоростемер, который записывал параметры движения электропоезда и показывал его скорость. Была установлена система, проверяющая находится ли машинист на своём рабочем месте и не уснул ли он. Если что-то шло не так она автоматически останавливала состав. Эта же система информировала машиниста о сигнале светофора перед поездом.

На ЭР1 было улучшено электрооборудование. Появилась система защиты от попадания людей под высокое напряжение, улучшено расположение и размещение оборудования. Установлены электросчётчики учёта израсходованной энергии.

В 1958 году, после успешных испытаний РВЗ начал серийный выпуск ЭР1. Новые электропоезда начали поступать в Москву, Ленинград и других города Советского Союза. Выпускалась ЭР1 до 1962 года, всего было выпущено 259 десятивагонных составов.

Источник:

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Метки: железные дороги   транспорт   электропоезда   
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10  комментариев
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944
Sigrllin Jalini 2 часа назад
У нас в Латвии и поныне вагоны электричек не сильно изменились. Несколько раз в интернете видела российские электрички, по сравнению с нашими - это просто космос.
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6k
КремлеКот 52 минуты назад
5 лет в университет ездил в таких.
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 53 минуты назад
ЭР1 красивый поезд
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18k
ЦСКА 54 минуты назад
Старый, добрый "друг" из детства! Но от одного вида булки ломит.....
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Не знаю, чем тут некоторым не нравятся современные электрички - они стали и комфортнее, и красивее. Старые - просто ностальгия по ушедшей юности, когда мы студентами в них втискивались или гулять в столицу гоняли.
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−10
Евгений 2 часа назад
Да они были не столь комфортные как сейчас... Но какие то уютные и вместительные!
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4k
Олег Данилов 3 часа назад
самое классное было это удобство в вагонах, где даже деревянные сидушки купе удобней современных. Ибо по нормативу в вагоне было 69 мест, но с наступлением капитализма РЖД настолько офигело что в вагон без изменения габарита втиснули 99 мест да и еще тамбуры раздули вдва раза.
Поезда людей нормальных габаритов теперь стала пыткой
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