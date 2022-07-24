Старая-добрая электричка ЭР1

Предлагаю сегодня поговорить о электропоезде который на долгие годы стал основной рабочей лошадкой пригородных перевозок Советского Союза.
В 1956 году в Риге, на местном вагоностроительном заводе была построена первая электричка нового, уже второго поколения. Электропоезд получил обозначение "Электропоезд Рижского завода, первый тип" или ЭР1.
Новый электропоезд многими техническими решениями очень отличался от электрички серии С, которые были основой парка электропоездов СССР.
У ЭР1 по сравнению с предшественником повысилась максимальная скорость до 130 км/ч. Это стало возможным благодаря большему числу моторных вагонов и уменьшению числа прицепных. Теперь в каждой секции был не один моторный и два прицепных, а один прицепной и один моторный вагон. Возросло и число секций.
Если в серии С кабины машиниста были во всех вагонах, то теперь они остались только на первом и последнем и вместо плоской она стала округлой. Но если в электропоезде серии С любой вагон мог стать головным, то теперь такого фокуса уже не получалось. Минимальное число вагонов тоже увеличилось и вместо одного или двух стало минимум четыре.
В вагонах электропоездов устанавливалась принудительная вентиляция. Летом она на сколько это возможно охлаждала воздух, зимой же воздух подогревался и поддерживалась тёплая температура в вагоне. В головных вагонах были туалеты с умывальником. Ходят легенды, что зимой в этих умывальниках можно было встретить тёплую воду. Теперь машинист объявлял по громкой связи информацию для пассажиров.
Именно с ЭР1 в электропоездах появились автоматические двери. Управлял ими машинист отдельно правыми и отдельно левыми. Раньше этим занимались проводники которые находились в каждом вагоне. После введения автоматических дверей проводников из всех вагонов убрали, оставив только одного в последнем вагоне. Он следил, что бы пассажиров не зажимало дверьми.
Конечно коснулись изменения и кабины машиниста. В ней появился полноценный пульт управления, установили кресла для машиниста и его помощника. Появился и скоростемер, который записывал параметры движения электропоезда и показывал его скорость. Была установлена система, проверяющая находится ли машинист на своём рабочем месте и не уснул ли он. Если что-то шло не так она автоматически останавливала состав. Эта же система информировала машиниста о сигнале светофора перед поездом.
На ЭР1 было улучшено электрооборудование. Появилась система защиты от попадания людей под высокое напряжение, улучшено расположение и размещение оборудования. Установлены электросчётчики учёта израсходованной энергии.
В 1958 году, после успешных испытаний РВЗ начал серийный выпуск ЭР1. Новые электропоезда начали поступать в Москву, Ленинград и других города Советского Союза. Выпускалась ЭР1 до 1962 года, всего было выпущено 259 десятивагонных составов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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