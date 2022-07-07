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Почему «чернокошковцы» из сериала «Место встречи изменить нельзя» гоняли на хлебовозке?

Почему «чернокошковцы» из сериала «Место встречи изменить нельзя» гоняли на хлебовозке?

Автор:
07 июля 2022 15:19
Сообщество : RealFishki
Метки: mesto vstrechi   Фургон   выбор   использование   машина   объяснение   транспорт   хлебовозка   
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Вот они, члены банды «Чёрная кошка» отправляются по своим не менее чёрным делам…

По сюжету период действия – сложнейший для страны 1945 год. В тот период личного транспорта у народа не было. И бандиты смогли отыскать для своих темных делишек только такую машину – служебную.


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Вероятнее всего, вопрос с передвижением решили Лошак, Чугунная рожа либо Промокашка, которые находились на официальном положении. И не исключено, что в свободное от криминальной жизни время могли подрабатывать, к примеру, на хлебозаводе в качестве водителя, работающего посменно.

При этом  такой автомобиль даже подсознательно не вызывал опасения даже у самых бдительных граждан. Ведь хлеб – это жизнь, нечто доброе, объединяющее, правильное. Мало ли куда отправили машину, чтобы доставить хлеб? Соответственно, хлебный фургон был идеальным прикрытием.

Конечно, нельзя исключать и того факта, что машину просто угнали. Но тут возникают сразу две проблемы: где спрятать такое приметное транспортное средство, и как его обслуживать? Ведь оно не должно подвести в самый ответственный момент.

Так что самой реальной версией является как раз использование служебного транспорта.

Кстати, тот самый фургон, что задействован в фильме, использовался по прямому назначению, начиная с момента прибытия с завода, то есть с 1938 года. А потом служил в качестве памятника на постаменте 23‑го автокомбината Мосхлебтранса. Где-то в конце 70-х он попался на глаза Валентину Гидулянову – главному художнику сериала. И хлебовозка получила вторую жизнь. Потом, к слову, была еще одна роль, в картине «Петля» 1983 года, но уже в статичном состоянии – снова в виде памятника.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: mesto vstrechi   Фургон   выбор   использование   машина   объяснение   транспорт   хлебовозка   
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4  комментария
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38k
KiploksAKS 55 минут назад
...а ещё под хлебовозки маскировали "черные воронки" НКВД. В книге, в момент захвата Шарапова бандитами, прямо сказано, что он принял хлебовозку за такую машину.
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Mowgley Z ⚔ 3 минуты назад
Хлебовозки тогда работали круглосуточно и не вызывали подозрений даже ночью.
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