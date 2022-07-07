Почему «чернокошковцы» из сериала «Место встречи изменить нельзя» гоняли на хлебовозке?

Вот они, члены банды «Чёрная кошка» отправляются по своим не менее чёрным делам…
По сюжету период действия – сложнейший для страны 1945 год. В тот период личного транспорта у народа не было. И бандиты смогли отыскать для своих темных делишек только такую машину – служебную.
Вероятнее всего, вопрос с передвижением решили Лошак, Чугунная рожа либо Промокашка, которые находились на официальном положении. И не исключено, что в свободное от криминальной жизни время могли подрабатывать, к примеру, на хлебозаводе в качестве водителя, работающего посменно.
При этом такой автомобиль даже подсознательно не вызывал опасения даже у самых бдительных граждан. Ведь хлеб – это жизнь, нечто доброе, объединяющее, правильное. Мало ли куда отправили машину, чтобы доставить хлеб? Соответственно, хлебный фургон был идеальным прикрытием.
Конечно, нельзя исключать и того факта, что машину просто угнали. Но тут возникают сразу две проблемы: где спрятать такое приметное транспортное средство, и как его обслуживать? Ведь оно не должно подвести в самый ответственный момент.
Так что самой реальной версией является как раз использование служебного транспорта.
Кстати, тот самый фургон, что задействован в фильме, использовался по прямому назначению, начиная с момента прибытия с завода, то есть с 1938 года. А потом служил в качестве памятника на постаменте 23‑го автокомбината Мосхлебтранса. Где-то в конце 70-х он попался на глаза Валентину Гидулянову – главному художнику сериала. И хлебовозка получила вторую жизнь. Потом, к слову, была еще одна роль, в картине «Петля» 1983 года, но уже в статичном состоянии – снова в виде памятника.
Источник:
АНТИФИШКИ
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б) "черным воронком" называли Эмку, легковой автомобиль
в) В книге Шарапов подумал, что раз встреча назначена у хлебного ларька, то оперативники используют хлебный фургон как прикрытие.