Почему «чернокошковцы» из сериала «Место встречи изменить нельзя» гоняли на хлебовозке?

Вероятнее всего, вопрос с передвижением решили Лошак, Чугунная рожа либо Промокашка, которые находились на официальном положении. И не исключено, что в свободное от криминальной жизни время могли подрабатывать, к примеру, на хлебозаводе в качестве водителя, работающего посменно.

При этом такой автомобиль даже подсознательно не вызывал опасения даже у самых бдительных граждан. Ведь хлеб – это жизнь, нечто доброе, объединяющее, правильное. Мало ли куда отправили машину, чтобы доставить хлеб? Соответственно, хлебный фургон был идеальным прикрытием.