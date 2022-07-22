«Тинькофф» продолжает удивлять: девушка повредила плечо на отдыхе и рассчитывала на лечение по страховке, но её грамотно отшили

Девушка приехала в Таиланд и в первый же день упала и вывихнула плечо. У неё была оформлена страховка «Тинькофф» и она спокойно отправилась к врачу. После осмотра, доктор сказал, что травма серьёзная и нужно делать операцию. Она займёт не больше часа, потом три дня в стационаре и на свободу.

А стоит это всего лишь 795 650 тайских бат (1 265 278 рублей).

Девушка сразу обратилась в страховую и там ответили: внимательно посмотрите договор. Там есть пункт о том, что если лечение стоит дороже эвакуации на родину, то компания оставляет за собой право выбора.

Получается, что девушке нужно возвращаться и самой оплачивать операцию. Вот её эмоциональный пост: