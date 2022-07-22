«Тинькофф» продолжает удивлять: девушка повредила плечо на отдыхе и рассчитывала на лечение по страховке, но её грамотно отшили

Операция стоит больше миллиона рублей. И эти деньги ей придётся искать самостоятельно.
Девушка приехала в Таиланд и в первый же день упала и вывихнула плечо. У неё была оформлена страховка «Тинькофф» и она спокойно отправилась к врачу. После осмотра, доктор сказал, что травма серьёзная и нужно делать операцию. Она займёт не больше часа, потом три дня в стационаре и на свободу.
А стоит это всего лишь 795 650 тайских бат (1 265 278 рублей).
Девушка сразу обратилась в страховую и там ответили: внимательно посмотрите договор. Там есть пункт о том, что если лечение стоит дороже эвакуации на родину, то компания оставляет за собой право выбора.
Получается, что девушке нужно возвращаться и самой оплачивать операцию. Вот её эмоциональный пост:
Хотя некоторые пользователи указали на то, что девушка сама виновата. На сайте «Тинькофф», в разделе «страхование путешественников» нет и намёка на оплату операций по её типу полиса - «Спокойный отдых»:
Есть «лечение в больнице», но в договоре маааааленькими буквами указана та самая ситуация с оплатой. Она этот пункт просто пропустила. Ну а другие пользователи указали: далеко не факт, что такого пункта нет и в остальных типах полюсов «Тинькофф». Как говорится:
Источник:
АНТИФИШКИ
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опять же "врач сказал операция меньше часа, три дня МРТ и домой" может превратиться в "четыре повторные операции, пол года в стационаре и реабилитация в 8 месяцев" А потом слезливые: "помогите сограждане оплатить лечение в 300.000 вечнозеленых."
Так что в этой ситуации я на стороне страховой.
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