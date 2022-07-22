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«Тинькофф» продолжает удивлять: девушка повредила плечо на отдыхе и рассчитывала на лечение по страховке, но её грамотно отшили

«Тинькофф» продолжает удивлять: девушка повредила плечо на отдыхе и рассчитывала на лечение по страховке, но её грамотно отшили

Автор:
22 июля 2022 16:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Тинькофф   банк   вывих   отдых   плечо   страховка   таиланд   
1871
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Операция стоит больше миллиона рублей. И эти деньги ей придётся искать самостоятельно.

Девушка приехала в Таиланд и в первый же день упала и вывихнула плечо. У неё была оформлена страховка «Тинькофф» и она спокойно отправилась к врачу. После осмотра, доктор сказал, что травма серьёзная и нужно делать операцию. Она займёт не больше часа, потом три дня в стационаре и на свободу.

А стоит это всего лишь 795 650 тайских бат (1 265 278 рублей).

Девушка сразу обратилась в страховую и там ответили: внимательно посмотрите договор. Там есть пункт о том, что если лечение стоит дороже эвакуации на родину, то компания оставляет за собой право выбора.

Получается, что девушке нужно возвращаться и самой оплачивать операцию. Вот её эмоциональный пост:

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Хотя некоторые пользователи указали на то, что девушка сама виновата. На сайте «Тинькофф», в разделе «страхование путешественников» нет и намёка на оплату операций по её типу полиса - «Спокойный отдых»:

Есть «лечение в больнице», но в договоре маааааленькими буквами указана та самая ситуация с оплатой. Она этот пункт просто пропустила. Ну а другие пользователи указали: далеко не факт, что такого пункта нет и в остальных типах полюсов «Тинькофф». Как говорится:

Источник:

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Метки: Девушка   Тинькофф   банк   вывих   отдых   плечо   страховка   таиланд   
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11  комментариев
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25k
Fat boy slim is * in a heaven 3 часа назад
Тиньков предложил оплатить обратную дорогу (по путевке перенести дату билетов нельзя) и лечиться дома по полису ОМС, поскольку оплата тайского стационара по дешевой страховке не предусмотрена. В чем возмущения? Непонятно
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5k
VooDoo Минуту назад
Ну как бы "лечение в больнице" и "оперативное лечение" - это ни*ера не одно и то же.
опять же "врач сказал операция меньше часа, три дня МРТ и домой" может превратиться в "четыре повторные операции, пол года в стационаре и реабилитация в 8 месяцев" А потом слезливые: "помогите сограждане оплатить лечение в 300.000 вечнозеленых."
Так что в этой ситуации я на стороне страховой.
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9k
Игорь 2 часа назад
Типичный пользователь тинькоф-банка
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16k
Роберт Шекли 2 часа назад
Прежде чем ругать Тинькофф нужно сравнить страховку у других банков. Может там тоже есть такая приписка
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11k
Александр 3 часа назад
Лям с хвостом за 50 минут операции???
*Во всех хирургических отделениях России синхронно с хлопком открылись бутыли спирта*
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12k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Тинькофф продолжает "радовать"!
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1k
RaiJu 3 часа назад
А я всегда говорил, что тинькоф говно, и что олег тинькоф тоже говно, и его пиво было говно. И меня всегда за это шпалили.
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3k
ых 3 часа назад
Заказуха на тинькофф продолжается?
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August

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