Вампиры ботанического мира: 20 грибных паразитов, которые пьют их "кровь"

Их называют безхлорофильными вампирами - ни листочков, ни особых корешков, главное хозяин, которого можно выпить. Точнее составить ему симбиотическую пару, расцвести, дать семена, продолжить свой род. А какова выгода для грибов - так никто и не понял до сих пор.
Существуют различные приспособления паразитических растений, которые позволяют им эксплуатировать своих хозяев. Стеблевые и корневые паразиты прикрепляются к стеблям и корням растений-хозяев соответственно. Гемипаразиты — это паразитические растения, которые в некоторой степени фотосинтезируют, получая преимущественно воду и минеральные питательные вещества от растения-хозяина. Голопаразит получает весь свой связанный углерод от растения-хозяина и не может сам фотосинтезировать.
Растения состоящие в симбиозе с грибами называют микогетеротрофами. Микогетеротрофы встречаются среди различных систематических групп. Известно более 400 видов растений 87 родов, которые питаются путём паразитирования на гриба
Cistanche tubulosa (Cistanch phelypaea, Desert Hyacinth, Dhanon, Dhanoon, Lathraea phelypaea)
Большую часть жизненного цикла эти растения проводят под землей, становясь заметными лишь во время цветения, которое совпадает с сезоном дождей в сентябре-октябре. В их клетках нет хлорофилла, который необходим для фотосинтеза органических соединений, поэтому питательные вещества они получают за счет грибов (каких именно — неизвестно), получивших их до этого от других растений
Тисмии, или волшебные фонарики (fairy lantern) наиболее распространенные представители микогетеротрофамов
К микогетеротрофам в общей сложности относят порядка четырехсот видов из разных семейств цветковых растений, например некоторые виды орхидей и растения подсемейства подъельниковых семейства вересковые (Ericaceae), а также печеночные мхи рода Cryptothallus.
У бесхлорофильных растений в различной степени редуцированы вегетативные органы. Подземная часть представлена укороченными корнями или корневищем, иногда клубнями. Именно в корневую систему обычно встраиваются гифы грибов для передачи органических соединений, в первую очередь углеводов. Листья отсутствуют или уменьшены до широко расположенных ахлорофилльных чешуек на оси соцветия.
Для этой группы характерно образование микоризы — мутуалистических (взаимовыгодных) ассоциаций с грибами. При этом гриб, встраиваясь в корневую систему автотрофа (хозяина), получает от него углеводы, помогая растению добывать из субстрата фосфор, азот и другие минералы, уменьшая содержание тяжелых металлов в почве и оказывая другие «услуги», улучшающие адаптацию растения. Какую выгоду от симбиоза с микогетеротрофами получают грибов, и есть ли эта выгода, пока не ясно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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