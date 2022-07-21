Вампиры ботанического мира: 20 грибных паразитов, которые пьют их "кровь"

Для этой группы характерно образование микоризы — мутуалистических (взаимовыгодных) ассоциаций с грибами. При этом гриб, встраиваясь в корневую систему автотрофа (хозяина), получает от него углеводы, помогая растению добывать из субстрата фосфор, азот и другие минералы, уменьшая содержание тяжелых металлов в почве и оказывая другие «услуги», улучшающие адаптацию растения. Какую выгоду от симбиоза с микогетеротрофами получают грибов, и есть ли эта выгода, пока не ясно.