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Без диплома теперь даже в блогеры не берут: власти Китая ввели запрет на диванных медиков и юристов

Без диплома теперь даже в блогеры не берут: власти Китая ввели запрет на диванных медиков и юристов

Автор:
23 июня 2022 18:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Юриспруденция   блогеры   запреты   интересно   инфлюенсеры   медицина   
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Всемирная паутина из источника информации превратилась в минное поле с недостоверными сведениями.

Порой то, что вещают блогеры и вовсе представляет угрозу для жизни людей. В Китае решили больше не пускать все на самотек. Видимо после всемирной эпидемии коронавирусной инфекции социальные сети наводнили диванные эксперты-блогеры, которые вещали о теориях заговора и народных средствах лечения Covid-19.

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Власти Поднебесной запретили инфлюенсерам говорить о медицине и юриспруденции без надлежащей квалификации.

Контролировать профессионализм блогеров в той или иной сфере будут должны интернет-платформы, на которых работают блогеры.

Как считаете, нарушает ли это права людей на свободу слова или же запрет послужит на благо общественности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Юриспруденция   блогеры   запреты   интересно   инфлюенсеры   медицина   
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7  комментариев
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38k
Александр 53 минуты назад
Правильно делают, а то люди наслушаются всяких экспердов, а потом бассейны с сухим льдом принимают...
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2k
Daimos 16 минут назад
А может люди сами должны решать, кого слушать и смотреть.
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3k
Motorola 23 минуты назад
Вот бы и у нас так же !
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3k
Николаевич Час назад
Хотелось бы мне побывать в той стране, где права людей на реальную свободу слова и информации в наличии.
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31134



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