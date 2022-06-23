Без диплома теперь даже в блогеры не берут: власти Китая ввели запрет на диванных медиков и юристов

Всемирная паутина из источника информации превратилась в минное поле с недостоверными сведениями.
Порой то, что вещают блогеры и вовсе представляет угрозу для жизни людей. В Китае решили больше не пускать все на самотек. Видимо после всемирной эпидемии коронавирусной инфекции социальные сети наводнили диванные эксперты-блогеры, которые вещали о теориях заговора и народных средствах лечения Covid-19.
Власти Поднебесной запретили инфлюенсерам говорить о медицине и юриспруденции без надлежащей квалификации.
Контролировать профессионализм блогеров в той или иной сфере будут должны интернет-платформы, на которых работают блогеры.
Как считаете, нарушает ли это права людей на свободу слова или же запрет послужит на благо общественности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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