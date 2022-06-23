Без диплома теперь даже в блогеры не берут: власти Китая ввели запрет на диванных медиков и юристов

О спорт! Ты жизнь и мир

Бартерный котик из Шанхая: апельсины за аренду кота

Не выбрасывай, я сделаю из этого бетон: в Канаде придумали как делать стройматериалы из мусора

Будущее уже здесь: нейросеть в качестве фармацевта

Карстовая яма с первобытным лесом: реальность или выдумка

Вот новый поворот, и мотор ревёт: извилистая горная дорога для сильных духом