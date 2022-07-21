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Что нужно помнить о бытовых методах передачи опасных заболеваний

Что нужно помнить о бытовых методах передачи опасных заболеваний

Автор:
21 июля 2022 08:08
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: ЗПБП   ЗППП   венерические заболевания   гигиена   инфекции   мытьё рук   
1575
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Принято считать, что хламидиоз или сифилис передаются исключительно половым путём. Но на самом деле от 2 до 6% всех венерических заболеваний происходит бытовым путём. Для снижения риска следует помнить о шести важных правилах.
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Источник:

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Метки: ЗПБП   ЗППП   венерические заболевания   гигиена   инфекции   мытьё рук   
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6  комментариев
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24k
Сибиряк Час назад
Мойте руки, перед, и зад!
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11k
Серёга@ 2 минуты назад
Точно! Я был целомудрен, как Робинзон Крузо до встречи с Пятницей!
А жена не верит что педикулёзом, можно случайно заразиться.
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1k
анатолий горленко 19 минут назад
Для снижения риска следует помнить о шести важных правилах.
))))))))))))))))))
Так и хотел продолжить:
Глеба Жеглова.
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643
Lexx Luscus 21 минуту назад
Нам не надо этой грязи,
Скажем "нет" случайным связям!
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16k
Alex ASK Полчаса назад
Хммм...
Когда мой папа мыл посуду, его засосало в сливное отверстие и выпустило в соседскую ванну в тот момент, когда там мылась соседка Нина.
По крайней мере, так он сказал маме.
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18k
Corvus Corax Час назад
Кандидоз? Я умоляю... 100% людей - носители грибка Кандида... Какое, нахер, заражение? Упал иммунитет - получи кандидоз... Пролечился антибиотиками, не применяя противогрибковые - получи кандидоз.. и т.д.
Хламидиоза - дохера, но выявлен не всегда, многие всю жизнь живут и не замечают...
Трихомонады - у довольно приличного процента женщин фактически нормальная микрофлора, пока иммунитет в норме... и никакого заражения не происходит...
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