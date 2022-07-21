Что нужно помнить о бытовых методах передачи опасных заболеваний

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Принято считать, что хламидиоз или сифилис передаются исключительно половым путём. Но на самом деле от 2 до 6% всех венерических заболеваний происходит бытовым путём. Для снижения риска следует помнить о шести важных правилах.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А жена не верит что педикулёзом, можно случайно заразиться.
))))))))))))))))))
Так и хотел продолжить:
Глеба Жеглова.
Скажем "нет" случайным связям!
Когда мой папа мыл посуду, его засосало в сливное отверстие и выпустило в соседскую ванну в тот момент, когда там мылась соседка Нина.
По крайней мере, так он сказал маме.
Хламидиоза - дохера, но выявлен не всегда, многие всю жизнь живут и не замечают...
Трихомонады - у довольно приличного процента женщин фактически нормальная микрофлора, пока иммунитет в норме... и никакого заражения не происходит...