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Стыдоба какая! Позорные ситуации, в которые лучше не попадать

Стыдоба какая! Позорные ситуации, в которые лучше не попадать

Автор:
17 июля 2023 15:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   подборка   позор   смешное   стыд   
2976
15
Подборка стрёмных, но весьма забавных ситуаций, герои которых полностью прочувствовали значение слова "стыд". Если вам когда-нибудь было очень стыдно перед другими людьми, то добро пожаловать в пост.
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Метки: Юмор   интересное   подборка   позор   смешное   стыд   
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5  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
- Извините, Вы, наверное, инсульт пережили?
- Курва!
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1k
Просто прохожий 41 минуту назад
Набор херни вообще ни о чем. Только лишний раз убедиться что говноблохер полный придурок.
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3k
Едондер пуп 54 минуты назад
Если ждёшь ответа 2 минуты, то не только со зрением проблема))
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26k
ПаганецЪ Час назад
Комментарий к фото
Странные у него друзья. Я бы даже сказал - стрёмные.
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9k
Гомерчик Час назад
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