Стыдоба какая! Позорные ситуации, в которые лучше не попадать

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Подборка стрёмных, но весьма забавных ситуаций, герои которых полностью прочувствовали значение слова "стыд". Если вам когда-нибудь было очень стыдно перед другими людьми, то добро пожаловать в пост.
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9. Когда идёшь за секс-игрушкой, а попадаешь в стоматологический кабинет. Ну кто так вообще делает?
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