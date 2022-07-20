FISHKINET
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey... Короткие истории о попутчиках Короткие истории о попутчиках Этого не могло случиться - но это все-таки случилось Этого не могло случиться - но это все-таки случилось 13 историй про меркантильных людей 13 историй про меркантильных людей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Тот случай, когда завелась любовница Тот случай, когда завелась любовница 70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить 70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 35 архитектурных чудес со всего мира 35 архитектурных чудес со всего мира Про Игоря Скляра Про Игоря Скляра Фото из прошлого. "СССР в цвете" Фото из прошлого. "СССР в цвете" Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого 21 удивительная паутина, которая заплетет ваше сердечко нежностью 21 удивительная паутина, которая заплетет ваше сердечко нежностью Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Бородатый воббегонг: Это акула. Хотя больше смахивает на огромный хищный ковёр со дна океана Бородатый воббегонг: Это акула. Хотя больше смахивает на огромный... Как сейчас живут староверы Как сейчас живут староверы Вся суть мотивационных бизнес-тренингов в одном ролике Вся суть мотивационных бизнес-тренингов в одном ролике Фотоподборка Фотоподборка Черное и белое: 17 сумасшедших "измов" из мира природы Черное и белое: 17 сумасшедших "измов" из мира природы
Мама наряжает дочку в наряды звезд с красных дорожек

Мама наряжает дочку в наряды звезд с красных дорожек

Автор:
20 июля 2022 13:22
Метки: звезды   знаменитости   копирует образы   копия   красная ковровая дорожка   мама и дочка   соцсети   
2207
15

Стефани Чаглар (Stefani Chaglar) из Нью-Йорка - еще совсем кроха, но уже блогер с 430 тыс подписчиков. Ее мама Аля (Alya Byurkland Chaglar) ведет за нее профиль в соцсетях, где регулярно публикует родительский контент.

×
×


Инстграм запрещен в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: звезды   знаменитости   копирует образы   копия   красная ковровая дорожка   мама и дочка   соцсети   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−126
Thomsen 2 часа назад
Похоже) Я хоть и не понимаю смысла в этих перформансах, но ,по крайней мере, смотреть не противно.
Не то, что бородатое у*бище в картонках, которое тут недавно постили. "Косплеер", бл*дь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
41
Ffffff Ffffffffff Минуту назад
Забавно получается, из подручных средств мастерят костюмчики, у мамы с дочей совместное творчество, сами радуются, других людей радуют. Молодцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 49 минут назад
у мамы явно руки откуда надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
АлексЮстасу 50 минут назад
Девочка прелесть, но беда в другом. х3, что за звёзды там. Например, армянка кардашьянка )/(опу вырастила - всё, млRдь, звИзда. Ценности не те, но это скоро пройдёт. Европу построим, а америка (северная) сама вымрет, геи же не рожают друг от друга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−102
Сигизмунд Лазаревич Час назад
мать похоже в куклы в детстве не доиграла...
но с другой стороны пол миллиона подписоты говорит о том, что нормальным делом она может и не заниматься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Игорь 2 часа назад
Ну а что?! Достойным делом занимаются. И польза и воспитание и вообще сама идея (особенно это выкладывать в расчёте на то что стрельнёт) очень даже свежая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29730



Другие посты автора
Популярное
«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают
«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее...
Пользователи поделились воспоминаниями своих школьных времен, от которых и мороз по коже, и на слезу ностальгии пробивает
Пользователи поделились воспоминаниями своих школьных времен, от которых и мороз по...
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Авария дня. Жёсткое столкновение на перекрёстке в Петрозаводске
Авария дня. Жёсткое столкновение на перекрёстке в Петрозаводске
Что стало со знаменитым алым купальником Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу»?
Что стало со знаменитым алым купальником Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу»?
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#люди#картинки#в мире#Разное#автомобили#автомир#Прошлое#отношения
#Юмор#прикол#история#факты#забавно#Жизнь#дети#Ynews#сарказм#дизайн
#животные#интересно#интересное#фотографии#СССР#природа#Приколы#Россия#Украина#дикая природа
В московских парках будет жарко В московских парках будет жарко «Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке «Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях Вульгарно и безвкусно: зарубежные звезды на Met Gala 2022 Вульгарно и безвкусно: зарубежные звезды на Met Gala 2022 11 самых дорогих платьев знаменитостей 11 самых дорогих платьев знаменитостей Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями

На что жалуетесь?

Вернуться