Мама наряжает дочку в наряды звезд с красных дорожек

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Стефани Чаглар (Stefani Chaglar) из Нью-Йорка - еще совсем кроха, но уже блогер с 430 тыс подписчиков. Ее мама Аля (Alya Byurkland Chaglar) ведет за нее профиль в соцсетях, где регулярно публикует родительский контент.
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В домашних условиях мама воссоздает одежду и стиль, а девочка встает в похожие позы во время съемки
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Не то, что бородатое у*бище в картонках, которое тут недавно постили. "Косплеер", бл*дь...
но с другой стороны пол миллиона подписоты говорит о том, что нормальным делом она может и не заниматься.