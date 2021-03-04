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Любимец миллионов Энтони Хопкинс опубликовал в соцсетях забавное видео - он в гавайской рубашке и солнцезащитных очках выполняет веселые движения и прикрикивает "хей, хей". Это уже не первый раз, когда 83-летний актер демонстрирует свое танцевальное мастерство. Его видео очень поднимает настроение!
Энтони Хопкинс - человек разносторонний и увлекающийся. Он не только великолепный актер, но еще и классный пианист. А еще он пишет картины и тоже часто показывает их своим поклонникам в соцсетях.
Танцуют все!
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Несмотря на свой возраст, Хопкинс вовсю развлекается и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и даже в Тиктоке. В основном он публикует видеоролики. Например, во время карантина он регулярно веселил подписчиков намеками на то, что от сидения взаперти у него скоро поедет крыша (или уже поехала).
"174 дня в самоизоляции... и, возможно, немного не в себе"
"253-й день карантина... Начинаю ощущать побочные эффекты!"
А в мае 2020 года он принял участие в танцевальном конкурсе Drake Toosie Slide в соцсети TikTok, и это тоже было прекрасно!
Энтони Хопкинс сделал публикацию в своем Instagram и написал: "Я опоздал на вечеринку... но лучше поздно, чем никогда". @officialslystallone @schwarzenegger #toosieslidechallenge '
Актер не только станцевал и доказал, что возраст - это всего лишь число, но и бросил вызов другим знаменитостям - Сталлоне и Шварценеггеру.
Продолжайте веселиться, мистер Хопкинс! Будьте бодры и здоровы, и радуйте нас и дальше своими танцами!
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