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Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях

Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях (8 фото)

Автор:
04 марта 2021 14:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Энтони Хопкинс   видео   звезды   знаменитости   соцсети   хопкинс   шоу бизнес   
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Любимец миллионов Энтони Хопкинс опубликовал в соцсетях забавное видео - он в гавайской рубашке и солнцезащитных очках выполняет веселые движения и прикрикивает "хей, хей". Это уже не первый раз, когда 83-летний актер демонстрирует свое танцевальное мастерство. Его видео очень поднимает настроение!
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Метки: Энтони Хопкинс   видео   звезды   знаменитости   соцсети   хопкинс   шоу бизнес   
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ваня панкин 53 минуты назад
маладца, так держать!!!
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