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Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам

Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам (15 фото)

Автор:
19 августа 2021 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   меркантильные   отношения   переписки   прикол   смс   содержанки   
3506
15

Содержанки - особый вид девушек, которые не хотят брать на себя ответственность за собственную жизнь, а ждут, когда наконец появится принц и решит все проблемы, особенно финансовые. Они часто ничего из себя не представляют, зато выкатывают мужчинам огромные требования.

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Метки: девушки   меркантильные   отношения   переписки   прикол   смс   содержанки   
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26  комментариев
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9k
Kostick 2 часа назад
ох уж эти шкуры))) рынок той писечки, без всяких прелюдий, у дам с пониженной социальной ответственностью, не старше 25 годиков - от 2 тыр.
а это кофэ с пирожнками в нормальной кофейне. вот и вся арифметика.
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28k
Aleks 14 минут назад
Всем бабам с высоким чсв рекомендую иногда заходить на сайты типа интимсити и т.д. и интересоваться актуальными расценками на пи.зду... На любой вкус, каждый день разная, а главное заплатил - попользовался и никаких головных болей
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16k
Maks Es 16 минут назад
"Ты мне (список требований как будто к олигарху районного масштаба).
Я тебе: писечку".
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7k
Ivan 22 минуты назад
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197
Z Полчаса назад
Есть замечательный инструмент "Пыль в глаза" очень нравится им пользоваться, особенно на утро, реакция дамы, когда говоришь ей, что хата сьемная, тачка тоже не моя и тп, а уже с нее то все получил!))) Злятся, ножками топают, я прям испытываю удовольствие какое-то...
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6
Сергей Z Полчаса назад
Потом ты просыпаешься, надеваешь ранец, и идёшь в школу....
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64
RUSSfan 47 минут назад
Пройдет годиков 10, и все эти мадмуазели будут мечтать что бы взять в рот у какого нибудь сантехника за гаражами. Ибо, со своими запросами, идут сейчас они лесом. А ипаться хочется всегда.
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2k
Максим 50 минут назад
не хорошо картинки обрезать!
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3
Andrey 53 минуты назад
Да нет тут ничего удивительного ! Можно привести в пример покупку авто , ведь у каждого свои требования к автомобилю ! Так же и у шкур , каждая выставляет ценник !
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24
Игорь 56 минут назад
Ну, шо ви возмущаетесь? Это же прекрасно, шо дамы выставляют ценник сразу! Правда, завышенный, как на базаре, но базар большой, можно найти и подешевле.
Хотя, на базаре продаются тела, но не дУши…
Парни, обходите базар стороной. Та, которая полюбит, сама отдаст за тебя всё. И не то, чтобы не торгуясь, а даже не задумываясь.
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4k
tamin Час назад
Очень просто. Рассматривать их как лядей. Хитрожопых. Оплата по факту. Никаких предоплат.
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45k
doker Час назад
А мне импонирует их честность. Лучше выяснить сейчас, чем через время.

Но часто честность граничит с глупостью. Особенно в наше время.
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7k
insaider Час назад
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19k
shevanez Час назад
Я х.уею в этом зоопарке....
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24k
Vazari Час назад
Вы можете осуждать этих девок, но спрос определяет предложение. Видимо, еще хватает папиков, принимающих такие условия.
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12k
Erorist Час назад
На самом деле у меня к этим профурсеткам нет никаких претензий - каждый может назначить свою цену за свои услуги, это его неотъемлемое право. У меня больше вопросов к тем идиотам, которые согласные им столько платить. Тут ведь два варианта событий - первый путь неоправданная цена, нет спроса, усушка/утряска/амортизация, ревизия, скидка или же есть те кто готов платить такую цену, но тогда я бы хотел список этих существ в студию.
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23k
Батончик с маком Час назад
Раньше вообще мамонтов требовали уже на втором свидании или пальто из саблезубого тигра
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222
Лёха Батончик с маком Час назад
Бывало и отсасывали за модную ракушку в которой "море слышно", потомки этих сосалок теперь за айфоны согласны.
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3k
ride Час назад
Комментарий к фото
маловато
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9k
Majul Час назад
Глупые курицы. Пока молода требования у нее, а постареешь? Куда? Бомжевать?
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13k
Patmaz 2 часа назад
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