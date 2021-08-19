Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам

Содержанки - особый вид девушек, которые не хотят брать на себя ответственность за собственную жизнь, а ждут, когда наконец появится принц и решит все проблемы, особенно финансовые. Они часто ничего из себя не представляют, зато выкатывают мужчинам огромные требования.