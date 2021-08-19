Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам

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Содержанки - особый вид девушек, которые не хотят брать на себя ответственность за собственную жизнь, а ждут, когда наконец появится принц и решит все проблемы, особенно финансовые. Они часто ничего из себя не представляют, зато выкатывают мужчинам огромные требования.
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А вы встречали подобных барышень? Как с ними вообще общаться: сразу посылать?
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а это кофэ с пирожнками в нормальной кофейне. вот и вся арифметика.
Я тебе: писечку".
Сделают их бетонные коробки и шерстяные комки счастливыми? Наверное, нет. Но и прозябать в нищете такие меркантильные суки, тоже скорее всего не будут, ибо слишком хорошо научились подстраиваться под обстоятельства и торговать шкурой по выгодной цене.
Хотя, на базаре продаются тела, но не дУши…
Парни, обходите базар стороной. Та, которая полюбит, сама отдаст за тебя всё. И не то, чтобы не торгуясь, а даже не задумываясь.
Но часто честность граничит с глупостью. Особенно в наше время.