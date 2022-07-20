Черное и белое: 17 сумасшедших "измов" из мира природы

Черное и белое, добро и зло, радость и горе. Ой, что-то далеко мы пошли, а ведь это всего навсего альбинизм и меланизм которого в природе более чем достаточно.
Есть альбиносы и в мире животных, у которых почти или полностью отсутствует пигмент меламин. Но есть в мире и более удивительные создания, у которых есть переизбыток меламина, что делает таких животных черными. Это явление называют меланизм.
Явление меланизма крайне редко даже реже, чем альбинизм.
Иногда совершенно черные животные то специально выведенная порода (как в случае с курами например)
Все тюленята рождаются белыми, а вот черны крайняя редкость
Чёрная, коричневая или бурая окраска наружных покровов животных, определяемая пигментами меланинами, возникает в результате наследственных изменений и может быть «подхвачена» естественным отбором, если тёмные формы более жизнеспособны, чем светлые.
Абундизм (или неполный меланизм)- мутация, имеющая схожий с меланизмом характер происхождения, однако в этом случае затемнение идет не по всему телу животного, а частями. В случае если животное имеет пятна/или полосы визуально граница отметин растягивается и сливается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, не она же, а другая белка...