В Подмосковье мигранты устроили драку на глазах у детей

Семья приезжих таким образом решила отомстить за своего дитятю, которому сделали замечание.
В подмосковном Пущино сняли на видео разборки приезжих с местными. Предыстория драки была стандартной: на детской площадке ребенок мигрантов бросал в других детей песком. Ему сделали замечание, но мальчик не унимался. Поняв, что словами делу не поможешь, один из местных мальчишек решил проучить хулигана. Впрочем, детские конфликты забываются быстро, и уже на следующий день пацаны мирно играли рядом.
Но их родители отчего-то решили, что с хулиганами нужно разбираться, и спустя сутки папа мальчика решил поговорить с обидчиком сына, а когда подошли родные второго ребенка, бросавшего песком, конфликт перерос в массовое рукоприкладство.
Дамы в длинных платьях дрались не хуже мужчин. В результате досталось всем. Причем, приезжих товарищей абсолютно не смутил тот факт, что рядом находятся дети.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости
Источник:
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
Источник:
Как сообщают СМИ, чтобы остановить драку, очевидцам пришлось вызвать полицию. «Участников конфликта установили, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении двух граждан составили административные протоколы по статьям КоАП РФ», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос
- В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков
- Поссорился с женой и отправился на подвиги: начальник управляющей компании в Уфе дал по шапке участковому
- "Она все деньги относила в церковь": житель Ленинградской области поссорился с женой и сжёг храм
- В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя