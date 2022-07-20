В Подмосковье мигранты устроили драку на глазах у детей





В подмосковном Пущино сняли на видео разборки приезжих с местными. Предыстория драки была стандартной: на детской площадке ребенок мигрантов бросал в других детей песком. Ему сделали замечание, но мальчик не унимался. Поняв, что словами делу не поможешь, один из местных мальчишек решил проучить хулигана. Впрочем, детские конфликты забываются быстро, и уже на следующий день пацаны мирно играли рядом.





Но их родители отчего-то решили, что с хулиганами нужно разбираться, и спустя сутки папа мальчика решил поговорить с обидчиком сына, а когда подошли родные второго ребенка, бросавшего песком, конфликт перерос в массовое рукоприкладство.





Дамы в длинных платьях дрались не хуже мужчин. В результате досталось всем. Причем, приезжих товарищей абсолютно не смутил тот факт, что рядом находятся дети.