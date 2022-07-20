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В Подмосковье мигранты устроили драку на глазах у детей

В Подмосковье мигранты устроили драку на глазах у детей

Автор:
20 июля 2022 07:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Подмосковье   видео   детская площадка   драка   конфликт   мигранты   отомстил   приезжие   хулиганство   
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Семья приезжих таким образом решила отомстить за своего дитятю, которому сделали замечание.


В подмосковном Пущино сняли на видео разборки приезжих с местными. Предыстория драки была стандартной: на детской площадке ребенок мигрантов бросал в других детей песком. Ему сделали замечание, но мальчик не унимался. Поняв, что словами делу не поможешь, один из местных мальчишек решил проучить хулигана. Впрочем, детские конфликты забываются быстро, и уже на следующий день пацаны мирно играли рядом.


Но их родители отчего-то решили, что с хулиганами нужно разбираться, и спустя сутки папа мальчика решил поговорить с обидчиком сына, а когда подошли родные второго ребенка, бросавшего песком, конфликт перерос в массовое рукоприкладство.


Дамы в длинных платьях дрались не хуже мужчин. В результате досталось всем. Причем, приезжих товарищей абсолютно не смутил тот факт, что рядом находятся дети.

Как сообщают СМИ, чтобы остановить драку, очевидцам пришлось вызвать полицию. «Участников конфликта установили, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении двух граждан составили административные протоколы по статьям КоАП РФ», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Подмосковье   видео   детская площадка   драка   конфликт   мигранты   отомстил   приезжие   хулиганство   
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14  комментариев
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11k
Кыся 3 часа назад
Ну какой, к черту, протокол... Надо в обезьянник ночевать, а с утра они уже должны быть где-то в районе своего кишлака. Только это поможет.
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274
<name> Минуту назад
животные, бл..ь. зато не нацисты
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736
Олеся К 22 минуты назад
Дикари. Пусть к себе в аул едут и устраивают там что хотят. Совсем стыд потеряли.
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17k
Александр Сучков 51 минуту назад
зверьё тупоголовое....
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2k
Игорь Час назад
только депортация!!!
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Даже смотреть не хочу... Как они уже обрыдли!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
19k
25k
Киры4 2 часа назад
На этих долбоящеров эволюция даже не обратила внимание.
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13k
Социум 2 часа назад
Их здесь слишком много. Если они нужны как дворники, как грубая сила на стройках, то и нужно целевые разрешения выдавать на такого типа работ. Доставщики еды - одна чернота гоняет на великах, в такси такая же история, приемщики металлолома, торгаши на рынках, шаурму крутят и т.д. Их нравы для нас чужды, поэтому вызывают раздражение. Ну, может, у них в порядке вещей орать в телефон так, как будто они все с тугоухостью или на кортах сидеть, обхаркав все вокруг себя, но оно нам на кой? Когда- то в каждой подворотне стоял игровой автомат, везде были казино, многие с сумасшедшими глазами все свободное время там проводили. Сейчас такого нет. Я это к тому, что начали как-то это регулировать, хотя в бюджет, наверное, немало денег поступало. Поэтому не надо ждать переломного момента, сейчас уже большинство отправить в их теплую и красивую страну, не нужно им мучаться со злыми русскими.
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11k
Dihydrogen Monoxide 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
Ваня 3 часа назад
опять черняшки распоясались... просто уже комментировать не хочется...
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2k
pinbalist 3 часа назад
Порой кажется что даже животные адекватнее этих
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2k
Radugananebe 3 часа назад
Ну драться нехорошо, только зачем отец пацана пошел разбираться? Ну повздорили дети, сами помирились, а так получилось что получилось. Тем более, сутки спустя...
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11k
Мистер Фикс 3 часа назад
О, дети у "этих" избалованные, в жопу зацелованные. Наши яжематери и яжеотцы и рядом не стояли.
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