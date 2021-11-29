Подозрительная хтонь: гриб красный решеточник

На твоём многострадальном жизненном пути повстречался решёточник красный (Clathrus ruber). Ты настоящий счастливчик, ведь этот гриб занесен в Красную книгу. А ещё ты проживаешь где-то в Московской (правда, был только единичный случай, но вдруг тебе повезёт вдвойне?) или Ленинградской областях либо в Краснодарском крае, потому что ареал обитания этого чуда находится именно там. Но иногда грибочки можно обнаружить под Ярославлем или в Адыгее.