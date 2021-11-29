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Подозрительная хтонь: гриб красный решеточник

Подозрительная хтонь: гриб красный решеточник (4 фото)

Автор:
29 ноября 2021 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: гриб   интересно   красный решеточник   познавательно   растения   удивительно   фото   
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А на тропинке что-то выросло. Причем оно странное и напоминает не то яйцо инопланетянина (причём уже вылупившееся, пора валить!), не то зачатки того самого лавкрафтианского ужаса, только начавшего проклёвываться в России. Или уже проклюнувшегося... В общем, неважно. Не знаешь, что это такое?

На твоём многострадальном жизненном пути повстречался решёточник красный (Clathrus ruber). Ты настоящий счастливчик, ведь этот гриб занесен в Красную книгу. А ещё ты проживаешь где-то в Московской (правда, был только единичный случай, но вдруг тебе повезёт вдвойне?) или Ленинградской областях либо в Краснодарском крае, потому что ареал обитания этого чуда находится именно там. Но иногда грибочки можно обнаружить под Ярославлем или в Адыгее.

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Ответим на самый главный вопрос, мучающий умы многих подписчиков нашего паблика. Нет, его не едят. Во-первых, он несъедобен (и даже чуточку ядовит). Во-вторых, не нужно уничтожать и без того редкий гриб. А в-третьих, окстись, возможно, решёточник красный - это и есть те самые грибы с Юггота. Или маленький Ми-Го...

В «детстве» решёточник выглядит невзрачно. Его сложно вообще различить на лесной подстилке - коричнево-бурая шкурка замечательно маскирует его на фоне сгнившей листвы. Но вскоре атлант расправляет плечи, набирается сил, наливается ярко-красным цветом... И вот юный гриб уже готов пугать зазевавшихся грибников своей космической красотой.

Помимо того, что гриб выглядит как кучка слипшихся кишок, он ещё и воняет соответствующе. Терпкий запах гнилого мяса ясно намекает, что решёточник будет не рад оказаться в твоей корзинке по соседству с менее интересными опятами и подосиновиками.

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Метки: гриб   интересно   красный решеточник   познавательно   растения   удивительно   фото   
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