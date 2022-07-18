Погодные ошибки: чего не стоит делать в аномальную жару?

С 21 июля синоптики прогнозируют возвращений жаркой погоды, которую сами они охарактеризовали как «тихий ужас». Мол, стоит ожидать страшный зной и солнце без намёка хоть на малейшие осадки, а это значит, что самое время напомнить, чего не стоит делать в жару, чтобы сберечь здоровье.
Понятно, что некоторые из этих вещей более чем очевидны, однако стоит в них покопаться поподробнее. И начнём с очевидного. Нельзя оставлять скоропортящиеся продукты вне холодильника, ведь для мяса, рыбы и яиц температура считается опасной уже от +5 градусов.
Если в пище присутствуют бактерии, то им потребуется лишь 20 минут, чтобы увеличить свою популяцию вдвое.
Что уж говорить, когда столбик термометра поднимается выше 32 градусов, ведь тогда безопасное время хранения еды сокращается до часа. Так что при такой погоде лучше даже не размораживать продукты на свежем воздухе, а лучше воспользоваться специальным режимом микроволновки.
Очевидно и то, что в жару нельзя употреблять спиртное. Причина этого кроется в снижении выработки гормона, отвечающего за задержку воды и ограничивающего производство мочи. Именно поэтому, выпивая алкоголь, вы часто бегаете в туалет. На фоне жаркой погоды, когда люди потеют, это может вызвать элементарное обезвоживание.
Прохладные Пепси или Кола в магазинных холодильниках приветливо смотрят на нас и зазывают, но от жажды эти напитки вас не спасут. В них содержится сахар, который быстро проникает кровь, из-за чего печень начинает быстрее работать и выделять гормон FGF21, который, в свою очередь, начинает вызывать жажду через 5 минут после глотка. Мало того, что вы наберёте лишний жирок, так ещё и устроите тест-драйв своим почкам.
Так что лучше отдать предпочтение негазированной воде. Однако и тут не всё так просто.
Брать в жару с собой воду в пластиковых бутылках не рекомендуется, особенно если она хранилась в гараже или закрытой машине. При нагреве пластик выделяет все те элементы, которые использовались при его производстве, что может привести к нарушению гормонального баланса в организме. При этом хранить дома при комнатной температуре воду можно. Если же она была в машине, перелейте её в стеклянную или металлическую тару.
Не принесёт жара пользы и лекарствам. Например, самый простой аспирин может стать опасным, а свои свойства теряют контрацептивы и лекарства для щитовидки. Но если утрату этих препаратов можно пережить, то с инсулином и противосудорожными средствами нужно быть максимально осторожным, поскольку малейшие изменения в дозировке могут привести к пагубным последствиям. Лучше всего прислушаться к ВОЗ, рекомендующей хранить препараты при температуре ниже 25 градусов.
Навредить в жару может и вентилятор, ведь он не охлаждает воздух, а перемещает его, создавая желаемый ветерок. Конечно, облегчение будет, но если температура не превышает 30-градусную отметку. Тогда тело будет обдуваться теплым воздухом, что может привести к тепловому утомлению.
Опасно в жару и не высыпаться, поскольку недостаток сна нарушает терморегуляцию тела, которое меньше потеет и перестаёт себя охлаждать. Очевидно, что это может привести к перегреву, особенно, если у вас запланированы занятия спортом. Чтобы себя обезопасить, нужно постараться отвести на сон 7-8 часов.
Ну и закончим теми самыми занятиями спортом. Жара может вызвать тепловые судороги, представляющие собой болезненные мышечные спазмы. Вероятно, многие после этого разминают конечность, продолжая тренировку, однако делать этого не стоит. Подобные судороги – первый признак приближающего перегрева с возможным последующим тепловым ударом. Вряд ли кто-то хочет, чтобы после этого у него серьезно поднялась температура, сопровождаемая тошнотой, рвотой и головокружением.
Лучше всего при подобных спазмах выпить воды и уйти в прохладное помещение размять разболевшуюся группу мышц.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не буду разбирать все пункты, надоело уже... частично...
"Не принесёт жара пользы и лекарствам. Например, самый простой аспирин может стать опасным, а свои свойства теряют контрацептивы и лекарства для щитовидки. Но если утрату этих препаратов можно пережить, то с инсулином и противосудорожными средствами нужно быть максимально осторожным, поскольку малейшие изменения в дозировке могут привести к пагубным последствиям. Лучше всего прислушаться к ВОЗ, рекомендующей хранить препараты при температуре ниже 25 градусов"
Ничего не теряет свойства. И что же случится с аспирином при 26-ти градусах? И какое отношение дозировка имеет к температуре? А как хранить и использовать инсулин - диабетик знает не хуже врача.
Противосудорожные к жаре вообще отношения не имеют...
"Опасно в жару и не высыпаться, поскольку недостаток сна нарушает терморегуляцию тела, которое меньше потеет и перестаёт себя охлаждать"
Тело потеет от температуры, а не от сна. И легко проснуться в луже пота...
"Навредить в жару может и вентилятор, ведь он не охлаждает воздух, а перемещает его, создавая желаемый ветерок. Конечно, облегчение будет, но если температура не превышает 30-градусную отметку. Тогда тело будет обдуваться теплым воздухом, что может привести к тепловому утомлению"
Все просто. При застое воздуха вокруг тела создается "оболочка" с температурой тела, вентилятор ее сдувает, дает продолжить теплообмен, плюс добавляет кислород от свежего воздуха..
Можно назавать окучивание картохи на 30-ти сотках сто килограмовым мотоблоком (9 лошадей и держи ровно) физнагрузкой при 32-х по цельсию, а потом в теньке 150 боевых и снова на картоху, а чтож постер школьный не написал не про вентилятор, а про кондей, с которого можно в лихую получить воспаление легких? и только полный обмудок не в холодильнике, смысл +20, или +35, если потолок +5....пинцет, только середина каникул(((