Погодные ошибки: чего не стоит делать в аномальную жару?

Что уж говорить, когда столбик термометра поднимается выше 32 градусов, ведь тогда безопасное время хранения еды сокращается до часа. Так что при такой погоде лучше даже не размораживать продукты на свежем воздухе, а лучше воспользоваться специальным режимом микроволновки.

Очевидно и то, что в жару нельзя употреблять спиртное. Причина этого кроется в снижении выработки гормона, отвечающего за задержку воды и ограничивающего производство мочи. Именно поэтому, выпивая алкоголь, вы часто бегаете в туалет. На фоне жаркой погоды, когда люди потеют, это может вызвать элементарное обезвоживание.