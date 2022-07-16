«Черная смерть» Средневековья: куда исчезла чума, и может ли она вернуться?

Далее происходит следующее: возбудитель размножается в пищеварении насекомых, забивая его полностью, из-за чего при контакте с кожей человека или животного, ком бактерий попадает в тело укушенного. После этого дело остается за малым.

Люди же передают чумную палочку воздушно-капельным путём. Именно поэтому бубонная чума фактически выжигала лёгкие. После гибели живого организма бактерия просто попадала в естественную среду обитания, то есть в почву.

При таких комфортных для чумной палочки условий сложно представить, чтобы она полностью исчезла. Так почему же о ней не говорят? Потому что она перестала быть смертоносной. Ежегодно фиксируется до 2,5 тыс. случаев чумы, причём в основном на территории бедных африканских и азиатских стран, а именно в Конго и пустыне Гоби.