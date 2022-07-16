«Черная смерть» Средневековья: куда исчезла чума, и может ли она вернуться?

Ни для кого не секрет, что чума, ставшая олицетворением Средневековья, унесла жизни свыше 150 млн человек. А ведь «черная смерть» продолжала бушевать вплоть до второй половины 19-го столетия, однако сейчас о ней все забыли. Есть ли риск, что чумная бактерия вновь себя проявит, принеся новую эпидемию?
Для начала стоит разобраться, что необходимо для возобновления этой инфекции? Возбудитель Yersinia pestis, эволюционировавший ещё 20 тыс. лет назад. Находится он в почве, где первичными резервуарами служат обитающие животные.
Чтобы выбраться на поверхность представители этой микрофауны должны массово погибать, что вполне могут спровоцировать резкие климатические изменения. Кроме того, они всасываются растениями, выступающими пищей для грызунов.
Именно через них, как известно, в Средневековье и распространялась чума. Сами они жили после контакта с вирусом несколько дней, однако дальше вышедшую наружу бактерию подхватывали кровососущие блохи.
Далее происходит следующее: возбудитель размножается в пищеварении насекомых, забивая его полностью, из-за чего при контакте с кожей человека или животного, ком бактерий попадает в тело укушенного. После этого дело остается за малым.
Люди же передают чумную палочку воздушно-капельным путём. Именно поэтому бубонная чума фактически выжигала лёгкие. После гибели живого организма бактерия просто попадала в естественную среду обитания, то есть в почву.
При таких комфортных для чумной палочки условий сложно представить, чтобы она полностью исчезла. Так почему же о ней не говорят? Потому что она перестала быть смертоносной. Ежегодно фиксируется до 2,5 тыс. случаев чумы, причём в основном на территории бедных африканских и азиатских стран, а именно в Конго и пустыне Гоби.
Однако случаи с летальным исходом единичны. Всё потому, что на сегодняшний день открыты не только причины и переносчики болезни, но и антибиотики, эффективность которых доходит до 99,9%. Но эффективны они были уже и в прошлом столетии.
Например, в 1947 году, благодаря советским врачам и их стрептомицину, в Китае была остановлена вспышка чумы, от которой излечились даже тяжелобольные. Правда, нельзя быть уверенным, что чумная палочка рано или поздно не начнёт сопротивляться существующим антибиотикам, ведь подобное возможно с любыми вирусами.
Однако для её распространения нужны факторы, упомянутые выше. Сложно представить, чтобы сегодня весь мир атаковали переносчики-грызуны с блохами, бесконтрольно кусающие всех подряд. Для этого их нужно слишком много, иначе инфекция не выйдет за рамки нескольких человек.
Распространить чуму специально тоже не выйдет (именно чуму!!!). Ещё во Вторую мировую войну японцы создали биологическое оружие на основе чумной бактерии, однако оно не оправдало себя даже в густонаселённом Китае, где за 4 года пострадало всего 700 человек.
Получается, что чума фактически никуда не исчезла и томится в недрах почвы, однако шанс её эффективного возобновления крайне низок. Тем не менее, учитывая все сегодняшние напасти, списывать со счетов её всё-таки не стоило бы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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То есть, я, пожевав травку, имею шансы заболеть чумой, потому, что травка "всосала" сию бактерию? Редкий бред.
"возбудитель размножается в пищеварении насекомых, забивая его полностью, из-за чего при контакте с кожей человека или животного, ком бактерий попадает в тело укушенного"
Аффтар, читай, что сам пишешь. При укусе бактерии попадают в кровь. При чем тут контакт внутренностей блохи с кожей, которого нет?
"Люди же передают чумную палочку воздушно-капельным путём. Именно поэтому бубонная чума фактически выжигала лёгкие"
Бубонная чума легко передается контактным способом (или блохами теми же). И легкие не трогает, как минимум - в первичной форме. Ибо - бубонная. А вот легочная чума именно воздушно-капельным и поражает легкие.