"Тифозная Мэри" и её ужасная жизнь

Юная Мэри в 15 лет уехала из Ирландии в Америку, где работала сначала служанкой, а потом кухаркой. На протяжении семи лет с 1900 года она работала кухаркой в восьми богатых семьях. Её стряпня была невероятно вкусной и не было отбоя от предложений о работе. В семи из них люди заболевали тифом. Мэри, возможно, подозревали в связи с этой болезнью, но она позже клялась в том, что не могла передавать болезнь. Но как только в доме начинался тиф, она уходила и при этом никому не рассказывала о новом месте работы.