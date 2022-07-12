"Тифозная Мэри" и её ужасная жизнь

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В начале 20 века жила одна девушка, которую звали Мэри Маллон, которая скорее всего родилась бессимптомным носителем тифа, так как её мама болела во время беременности. Но эта информация не подтверждена.
Юная Мэри в 15 лет уехала из Ирландии в Америку, где работала сначала служанкой, а потом кухаркой. На протяжении семи лет с 1900 года она работала кухаркой в восьми богатых семьях. Её стряпня была невероятно вкусной и не было отбоя от предложений о работе. В семи из них люди заболевали тифом. Мэри, возможно, подозревали в связи с этой болезнью, но она позже клялась в том, что не могла передавать болезнь. Но как только в доме начинался тиф, она уходила и при этом никому не рассказывала о новом месте работы.
Врачей всерьёз насторожили странные очаги заболевания "трущобной болезнью" в домах богатых людей, где вроде бы не должно быть причин для тифа. Изучали воду, уборные, трубы, но не было никаких следов возбудителей. Уже после того, как в одной из семей, где работала Мэри, скончалась от тифа единственная дочь, они попросили чиновника из управления здравоохранения Нью-Йорка Джорджа Соупера, разобраться во всей этой ситуации. Он изучил все дома, в которых за последние несколько лет был тиф и выявил только один общий факт - кухарку Мэри Маллон.
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Он разыскал Маллон, но когда он попытался убедить её сдать анализы она попыталась проткнуть его вилкой. Пришлось обратиться к полицейским и в 1907 году Мэри арестовали пять сотрудников полиции и Джозефина Бейкер, известная тем, что сделала грандиозные подвижки в улучшении гигиены и здравоохранения в Нью-Йорке. Маллон так яростно сопротивлялась, что Бейкер пришлось усесться на неё, чтобы девушка успокоилась.
Дальше начался какой-то кошмар. Мэри поместили в карантин в больницу, не разрешали вставать и постоянно брали анализы, против её воли. Мэри просто отказывалась признавать себя больной.
В желчном пузыре было обнаружено невероятное количество тифозных палочек. Ей предложили удалить пузырь, но она отказалась. Девушка была возмущена обращением с ней, её по три раза в неделю заставляли сдавать анализы, а к офтальмологу не отпустили. Ну и то, что про неё писали все газеты, называя её "Тифозной Мэри" тоже не добавляло радости.
В желчном пузыре было обнаружено невероятное количество тифозных палочек. Ей предложили удалить пузырь, но она отказалась. Девушка была возмущена обращением с ней, её по три раза в неделю заставляли сдавать анализы, а к офтальмологу не отпустили. Ну и то, что про неё писали все газеты, называя её "Тифозной Мэри" тоже не добавляло радости.
И только через 2 года и 11 месяцев её отпустили из больницы, вынудив подписать обязательство, что она не будет работать кухаркой и точно будет мыть руки, так как раньше она себя не сильно этим утруждала. Но так как работа прачкой приносит в разы меньше дохода, через несколько дней Мэри, представляясь чужими именами, снова стала работать кухаркой в отелях, ресторанах, на курортах. И да, везде где она работала, начинался тиф.
В 1915 году Тифозная Мэри работала в женской больнице где заболели целых 25 человек, два из которых умерли. Соупер, которого снова позвали, нашёл Мэри среди кухонного персонала. Она пыталась скрыться, но её поймали и опять отправили на карантин. В котором она провела 23 года...
Маллон поселили в маленький домик рядом с больницей и с прошествием времени разрешили на один день выезжать в город. Потом ей предложили работать в лаборатории при больнице, где она вела записи и мыла пробирки. И теперь она никого не заражала... Не исключено, что по причине постоянно контакта с моющими средствами.
За несколько лет до смерти её хватил удар и она стала полупарализованной. Тифозная Мэри (на фото четвертая слева) скончалась от пневмонии в 69 лет. Были разговоры, что будто бы при вскрытие были обнаружены тифозные палочки в желчном пузыре, однако это могут быть просто слухи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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