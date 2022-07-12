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"Тифозная Мэри" и её ужасная жизнь

"Тифозная Мэри" и её ужасная жизнь

Автор:
12 июля 2022 18:10
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Прошлое   Случаи   больницы   интересное   история   медицина   факты   
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В начале 20 века жила одна девушка, которую звали Мэри Маллон, которая скорее всего родилась бессимптомным носителем тифа, так как её мама болела во время беременности. Но эта информация не подтверждена.
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В 1915 году Тифозная Мэри работала в женской больнице где заболели целых 25 человек, два из которых умерли. Соупер, которого снова позвали, нашёл Мэри среди кухонного персонала. Она пыталась скрыться, но её поймали и опять отправили на карантин. В котором она провела 23 года...

Источник:

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Метки: Прошлое   Случаи   больницы   интересное   история   медицина   факты   
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