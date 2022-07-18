Приоткроем завесу прошлого: любопытные ретро-снимки прямиком из ушедших времён

1333
17
Прошлое умеет удивлять и восхищать. Правда, посмотреть на него своими глазами не представляет возможным. К счастью, выйти из ситуации нам всегда помогут интересные и познавательные ретро-снимки из разных эпох.
×
×
Кто бы мог подумать, что этот 4-летний малыш в будущем станет "королём ужасов". Перед вами маленький Стивен Кинг.
Бельгийские девочки играют с ребёнком, купленном их родителями в человеческом зоопарке. На минуточку, это 1955 год.
Руперт Гринт, Дэниел Редклифф и Эмма Уотсон впервые знакомятся перед съемками первого фильма "Гарри Поттер". Тогда они ещё не знали, какая слава их ждёт.
А ведь раньше, в начале прошлого столетия, кегли для боулинга выставляли специально нанятые дети.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох
- Назад в прошлое: дух ушедших эпох в подборке интересных ретро-снимков
- Пользователи сети делятся самыми старыми фото, которые у них есть
- Снимки лондонского дна от Джека Лондона
- Модные фото 1940-х
Новости партнёров
Не надоело эту куйню тиражировать?
На фото актеры иранского театра, игравшие женщин на сцене.
В конце XIX века Ираном правил шах Насер ад-Дин Шах Каджара, и он был довольно прогрессивным человеком. Он был увлечен фотографией и даже оборудовал во дворце фотостудию. При дворе у правителя был русский фотограф Антон Севрюгин, и он часто фотографировал самого шаха, слуг и гостей дворца. Но вот гарем фотографировать было нельзя - ислам не одобряет, когда женщина открывает лицо и тем более предстает в качестве модели.
Свой гарем шах фотографировал сам, а вот фотографу позволил делать фото актеров первого театра в Иране. Шах вдохновился европейской культурой и организовал при дворе еще и театр. Так что на фото - актеры театра, которые изображают иранский гарем. Но и тут есть подвох. Так как женщинам нельзя было выходить на сцену, то на снимках запечатлены мужчины!
Также вопрос по купленному в 1966 году негру в Бельгии ?
Ничего не смущает ?