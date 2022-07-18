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Приоткроем завесу прошлого: любопытные ретро-снимки прямиком из ушедших времён

Приоткроем завесу прошлого: любопытные ретро-снимки прямиком из ушедших времён

Автор:
18 июля 2022 23:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: История в фотографиях   назад в прошлое   ретро-снимки   старые фото   ушедшая эпоха   фото   фотографии   
1333
17

Прошлое умеет удивлять и восхищать. Правда, посмотреть на него своими глазами не представляет возможным. К счастью, выйти из ситуации нам всегда помогут интересные и познавательные ретро-снимки из разных эпох.

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Источник:

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Метки: История в фотографиях   назад в прошлое   ретро-снимки   старые фото   ушедшая эпоха   фото   фотографии   
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6  комментариев
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6k
newegg 55 минут назад
"Эти "красавицы" - жены из гарема персидского шаха Насреддина-шах Каджара. 1870-е годы."
Не надоело эту куйню тиражировать?
На фото актеры иранского театра, игравшие женщин на сцене.
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1k
Василич 4 минуты назад
Да уж, эти снимки мы давно уже не видели. Сколько дней, кто помнит?
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16k
Дмитрий 51 минуту назад
Персидские "красавицы", изрядно поднадоели


В конце XIX века Ираном правил шах Насер ад-Дин Шах Каджара, и он был довольно прогрессивным человеком. Он был увлечен фотографией и даже оборудовал во дворце фотостудию. При дворе у правителя был русский фотограф Антон Севрюгин, и он часто фотографировал самого шаха, слуг и гостей дворца. Но вот гарем фотографировать было нельзя - ислам не одобряет, когда женщина открывает лицо и тем более предстает в качестве модели.

Свой гарем шах фотографировал сам, а вот фотографу позволил делать фото актеров первого театра в Иране. Шах вдохновился европейской культурой и организовал при дворе еще и театр. Так что на фото - актеры театра, которые изображают иранский гарем. Но и тут есть подвох. Так как женщинам нельзя было выходить на сцену, то на снимках запечатлены мужчины!
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7k
diman02 52 минуты назад
,,Эти "красавицы" - жены из гарема персидского шаха ...,,, - вроде уже сто раз опровергали эту инфу . Это актеры его же театра . Женщины играть не могут (религия) , женские роли играли актёры (мужики) .
Также вопрос по купленному в 1966 году негру в Бельгии ?
Ничего не смущает ?
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Антибиотик
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