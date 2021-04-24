Снимки лондонского дна от Джека Лондона

469
23
В 1902 году знаменитый писатель Джек Лондон посетил британскую столицу. Город-тезка впечатлил его - но не самым лучшим образом. Лондонский Ист-Энд, район трущоб, поразил его количеством спящих на улицах бездомных и ужасными работными домами. Свои воспоминания о Лондоне он воплотил в книге "Люди бездны" и обширном фоторепортаже о жизни лондонского дна.
×
Зал работного дома: здесь и работали, си спали. Свернутые постели можно увидеть вдоль стен
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Какой была Франция в начале ХХ века?
- Викторианский Лондон в цветных фотографиях
- 10 мест, где осень выглядит действительно великолепно
- Опубликованы фотографии лондонских скинхедов, сделанные в 1980-е годы
- Каким был Лондон в 1959 году?
24
Понравилось24
Новости партнёров