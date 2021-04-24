Снимки лондонского дна от Джека Лондона

В 1902 году знаменитый писатель Джек Лондон посетил британскую столицу. Город-тезка впечатлил его - но не самым лучшим образом. Лондонский Ист-Энд, район трущоб, поразил его количеством спящих на улицах бездомных и ужасными работными домами. Свои воспоминания о Лондоне он воплотил в книге "Люди бездны" и обширном фоторепортаже о жизни лондонского дна.

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Бездомные ночуют в Грин-парке 0 Источник:

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Перекресток Коммершал-стрит и Брашфилд-стрит - самый оживленый район Ист-Энда 0 Источник:

0 Источник: Мужчины в работном доме щиплют паклю из старых веревок.

Во дворе ночлежки Армии спасения в воскресенье утром 0 Источник:

Служанка из Ист-Энда 0 Источник:

Банковские каникулы в Уайтчепеле 0 Источник:

Улица в Уоппинге 0 Источник:

Гигантская ночлежка Роутон-хаус в Уайтчепеле 0 Источник:

Полицейский гонит бездомного от порога редакции еженедельной газеты 0 Источник:

Бездомные женщины спят у церковной ограды 0 Источник:

Бездомные в Спитфилд-гарденс 0 Источник:

Переулок по прозвищу "Сковорода" 0 Источник:

Ночлежка с кроватями по 5 пенсов "Виктория холл" 0 Источник:

Больница для бедных в Уайтчепеле 0 Источник:

На лондонских улицах 0 Источник:

Обитатели ночлежки 0 Источник:

Под мостом на Темзе 0 Источник:

Комната внаем 0 Источник:

Улицы Ист-Энда 0 Источник:

Зал работного дома: здесь и работали, си спали. Свернутые постели можно увидеть вдоль стен 0 Источник:

Распродажа ношеных вещей 0 Источник: