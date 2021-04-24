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Снимки лондонского дна от Джека Лондона

Снимки лондонского дна от Джека Лондона (23 фото)

Автор:
24 апреля 2021 17:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ист-Энд   История в фотографиях   бездомные   джек лондон   лондон   фото   фотографии   фоторепортаж   
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В 1902 году знаменитый писатель Джек Лондон посетил британскую столицу. Город-тезка впечатлил его - но не самым лучшим образом. Лондонский Ист-Энд, район трущоб, поразил его количеством спящих на улицах бездомных и ужасными работными домами. Свои воспоминания о Лондоне он воплотил в книге "Люди бездны" и обширном фоторепортаже о жизни лондонского дна.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ист-Энд   История в фотографиях   бездомные   джек лондон   лондон   фото   фотографии   фоторепортаж   
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