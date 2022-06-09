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Назад в прошлое: дух ушедших эпох в подборке интересных ретро-снимков

Назад в прошлое: дух ушедших эпох в подборке интересных ретро-снимков

Автор:
09 июня 2022 21:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: История в фотографиях   интересные снимки   назад в прошлое   ретро-снимки   старые фото   ушедшая эпоха   
2787
18

Прошлое уже не вернуть, однако прочувствовать дух ушедших эпох можно.

И лучше всего в этом помогут ретро-снимки, лучше всего демонстрирующие, сколько всего интересного осталось позади.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: История в фотографиях   интересные снимки   назад в прошлое   ретро-снимки   старые фото   ушедшая эпоха   
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2  комментария
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17k
Наталья 2 часа назад
Респект за заголовок.
Без "редчайших" фотографий, "Которые вы никогда не видели".))
Ну, и подборка, безусловно, интересная. Спасибо.
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649
Гера Час назад
На службе Ватикана находится гвардия численностью 110 человек (в настоящее время) набирается исключительно из Швейцарцев.
Традиции же более 500 лет, в 1527 года во время нападения на Рим Карла V гвардейцы не смотря на приказ возвращаться домой, остались на позициях, тогда погибли 147 человек, в живых осталось всего 42 гвардейца. Они и вывели понтифика по подземному ходу, тем самым сохранив ему жизнь. С тех пор 6 мая является одним из главных праздников Швейцарской гвардии Ватикана, а в память об этом событии новобранцы гвардии в этот день присягают на верность Папе.
Так что монахини могут отдыхать )))
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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