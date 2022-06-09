Назад в прошлое: дух ушедших эпох в подборке интересных ретро-снимков

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Прошлое уже не вернуть, однако прочувствовать дух ушедших эпох можно.
И лучше всего в этом помогут ретро-снимки, лучше всего демонстрирующие, сколько всего интересного осталось позади.
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Эта фотография, сделанная в 1951 году известна многим. Но мало кто знает, что на её обратной стороне красовалась надпись, что "этот жест предназначен всему человечеству".
В 1864 году можно было сходить не только за хлебом, а, например, посетить вот такой магазин по продаже рабов.
Как известно, в Ватикане нет своей регулярной армии, но при этом в 1937 году существовала вот такая стрелковая команда. Чем не защитницы?
Одри Хепберн и её Мистер Знаменитость. К слову, именно эта актриса ввела моду на йоркширских терьеров, как домашних питомцев в 60-х годах прошлого столетия.
Гермошлем для сохранения причёски и макияжа при походе в душ. 1970 год. Интересно, почему сегодня такими не пользуются?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: История в фотографиях интересные снимки назад в прошлое ретро-снимки старые фото ушедшая эпоха
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Без "редчайших" фотографий, "Которые вы никогда не видели".))
Ну, и подборка, безусловно, интересная. Спасибо.
Традиции же более 500 лет, в 1527 года во время нападения на Рим Карла V гвардейцы не смотря на приказ возвращаться домой, остались на позициях, тогда погибли 147 человек, в живых осталось всего 42 гвардейца. Они и вывели понтифика по подземному ходу, тем самым сохранив ему жизнь. С тех пор 6 мая является одним из главных праздников Швейцарской гвардии Ватикана, а в память об этом событии новобранцы гвардии в этот день присягают на верность Папе.
Так что монахини могут отдыхать )))