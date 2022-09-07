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В прошлое через объектив: дух ушедшего времени в занимательной подборке ретро-снимков

В прошлое через объектив: дух ушедшего времени в занимательной подборке ретро-снимков

Автор:
07 сентября 2022 22:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: История в фотографиях   назад в прошлое   ретро фото   ретро-снимки   старые снимки   ушедшая эпоха   фотографии   
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Прошлое пестрит интересными событиями, однако ознакомится с ним, мы можем только по фотографиям. Так что предлагаем вам запрыгнуть в последний вагон и отправиться попутешествовать между десятилетиями с подборкой любопытных ретро-снимков.

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Источник:

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Метки: История в фотографиях   назад в прошлое   ретро фото   ретро-снимки   старые снимки   ушедшая эпоха   фотографии   
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