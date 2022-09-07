В прошлое через объектив: дух ушедшего времени в занимательной подборке ретро-снимков

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Прошлое пестрит интересными событиями, однако ознакомится с ним, мы можем только по фотографиям. Так что предлагаем вам запрыгнуть в последний вагон и отправиться попутешествовать между десятилетиями с подборкой любопытных ретро-снимков.
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Так выглядел знаменитый нью-йоркский Центральный парк во временя Великой депрессии 30-х годов
Источник:
АНТИФИШКИ
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